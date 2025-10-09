"Zuschauer können sich freuen" – Jan Wellem beim Top-Duell in Deutz 05

Verfolger im direkten Vergleich: Deutz 05 empfängt den SSV Jan Wellem zum Duell um die Spitzenplätze – ein Spiel, das für beide mehr als nur drei Punkte bedeutet. Während die Deutzer nach fünf Siegen aus sechs Spielen weiter Druck auf Tabellenführer Schönenbach machen wollen, reist Jan Wellem mit großem Selbstvertrauen und unbändigem Siegeswillen an. Sportlich ist es ein echtes Gipfeltreffen, mental ein Prüfstein für beide Seiten. Wer hier besteht, darf sich endgültig zum Kreis der Aufstiegsfavoriten zählen.
Nach dem spektakulären 5:3-Erfolg beim TV Hoffnungsthal will der SC Schwarz-Weiß Köln den Rückenwind mitnehmen und am Sonntag den ersten Heimsieg in dieser Saison einfahren. Gegner ist der stark gestartete Aufsteiger Heiligenhauser SV, der mit zehn Punkten auf Rang sechs steht und vergangene Woche mit einem 3:0-Sieg beim SC Brühl überzeugte.
Trainer Sven Müller zeigte sich nach dem emotionalen Comeback-Sieg seiner Mannschaft wieder fokussiert: „Nach all der Freude über den ersten Sieg haben wir Dienstag wieder früh den Fokus auf Sonntag gelegt. Da sollen es nach Möglichkeit dann die nächsten drei Punkte geben.“ Für Müller steht fest: „Mit einem Sieg könnten wir die Verbindung ins Tabellenmittelfeld herstellen. Dementsprechend fokussiert sind wir alle.“
Personell kann Schwarz-Weiß nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Bis auf unsere Langzeitverletzten sind alle an Bord und voller Vorfreude auf Sonntag. Wir werden alles daran setzen – körperlich als auch fußballerisch –dass die drei Punkte in Köln bleiben“, so Müller weiter.
Auf der anderen Seite warnt Heiligenhaus-Trainer Andy Esins davor, den Gegner trotz der Tabellenkonstellation zu unterschätzen: „Augenscheinlich ist es die gleiche Aufgabe wie letzte Woche und doch so anders. Wieder ein Gegner, der in der Vorwoche den ersten Sieg eingefahren hat, wieder einer, der uns mit einem Sieg auf die Pelle rücken kann – und wieder auswärts.“
Besonders die Offensive der Gastgeber hat es Esins angetan: „Schwarz-Weiß ist ein Gegner, der offensiv eine enorme Wucht mitbringt und sehr torgefährlich ist. Deswegen werden wir das Spiel sowohl nominell als auch vom Ansatz her anders angehen, um was Zählbares mitzunehmen.“
Mit breiter Brust reist der HSV also nach Köln, während Schwarz-Weiß die Euphorie aus Hoffnungsthal in Zählbares ummünzen will.
Die DJK Südwest will am Sonntag ihre Heimstärke unter Beweis stellen und mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die Spitzengruppe wahren. Nach dem 3:1-Sieg beim TFC Köln steht das Team von Trainer Daniel Errens mit 13 Punkten auf Rang fünf der Bezirksliga Staffel 1. Gegner SV Frielingsdorf rangiert mit acht Zählern auf Platz sieben und zeigte zuletzt beim 1:2 gegen Deutz 05 eine couragierte Leistung.
Errens erwartet einen anspruchsvollen Gegner: „Ein Aufsteiger, der mit ihrem neuen Trainer Andreas Dreiner gut in der Bezirksliga angekommen ist.“ Der Coach lobt die Handschrift seines Gegenübers: „Andreas bringt viele Jahre Erfahrung aus der Oberliga und der Regionalliga mit. Daher gehen wir davon aus, dass die Mannschaft taktisch gut eingestellt sein wird.“ Dass Frielingsdorf schon mehrfach gegen Topteams mithalten konnte, ist ihm nicht entgangen: „Wie wir auch gesehen haben, konnten sie gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel Punkte holen und die Spiele lange offen halten.“
Für Errens liegt der Schlüssel im eigenen Spiel: „Wir müssen gegen einen Gegner, der taktisch diszipliniert und kompakt verteidigt, Lösungen finden. Wir wollen zuhause ungeschlagen bleibenund die nächsten drei Punkte einfahren.“ Ob er dabei auf Jona Steinbach und Mika Berger zurückgreifen kann, ist noch offen – beide sind angeschlagen.
Der Blick von Gästetrainer Andreas Dreiner geht ebenfalls nach vorn: „Die nächste schwierige Auswärtsfahrt nach Köln steht an. Südwest gehört sicherlich zu der gleichen Kategorie wie unsere letzten zwei Gegner.“ Trotz der Niederlage gegen Deutz 05 will Frielingsdorf die positiven Eindrücke mitnehmen: „Wir freuen uns auf die nächste große Herausforderung. Uns erwartet eine erwachsene Bezirksliga-Mannschaft mit großer Qualität in der Offensive. Darauf sind wir eingestellt und werden uns gut drauf vorbereiten.“
Es ist das Topspiel des siebten Spieltags: Deutz 05 (15 Punkte, Platz 2) trifft auf den SSV Jan Wellem (14 Punkte, Platz 4). Beide Mannschaften gehören zur Ligaspitze – und beide sind in bestechender Form. Während Deutz zuletzt ein hart umkämpftes 2:1 beim SV Frielingsdorf feierte, sicherte sich Jan Wellem dank eines Last-Minute-Treffers ein 1:1 im Topduell mit der SpVg Rheindörfer.
Bei Deutz herrscht Vorfreude auf das Kräftemessen zweier Aufstiegsaspiranten. Sportlicher Leiter Yilmaz Ardic erwartet ein Duell auf höchstem Niveau: „Jan Wellem ist eines der Topfavoriten in dieser Liga. Sie haben hohe individuelle Qualität in ihrem Kader und sicherlich auch den eigenen Anspruch, aufzusteigen.“
Der Fokus liegt für ihn auf der eigenen Leistung: „Wir müssen eine Top-Performance an den Tag legen. Wir sind gut im Rhythmus und werden wieder gut vorbereitet sein. Es wird ein Topspiel mit zwei Teams auf Top-Bezirksliga-Niveau – oder auch drüber. Die Zuschauer können sich freuen.“
Nach fünf Siegen aus sechs Spielen haben die Deutzer zuletzt gezeigt, dass sie in der Liga angekommen sind und den Abstieg aus der Landesliga gut verarbeitet haben. Nun bietet das Heimspiel gegen den ambitionierten Rivalen die Chance, die eigene Position als schärfster Verfolger von Spitzenreiter Schönenbach zu festigen.
Auch Alexander Voigt, Trainer des SSV Jan Wellem, blickt dem Duell mit Spannung entgegen: „Für uns steht das nächste Spitzenspiel beim Landesliga-Absteiger an, der mit Sicherheit zu den großen Favoriten dieser Saison zählt. Nach einem Abstieg ist es immer schwierig, aber sie haben einen richtig guten Start hingelegt und stehen punktemäßig gut da.“
Voigt kennt die Herausforderung genau: „Die Spieler von Deutz haben teilweise höher gespielt. Es wird gerade auswärts ein sehr, sehr schweres Spiel. Wir müssen da eine Top-Leistung an den Tag legen, um da was mitzunehmen.“
Trotz einiger Ausfälle zeigt sich der Coach kämpferisch: „Die Ausfälle ziehen sich wie ein roter Faden durch diese Saison. Aber wir haben es trotzdem immer geschafft, das zu kompensieren und eine gute Mannschaft auf den Platz zu schicken. Das werden wir auch diesmal wieder tun.“
Zum Schlüssel des Erfolgs sagt er: „Wir müssen hoch konzentriert sein, genauso einen Aufwand betreiben wie letzte Woche gegen Rheindörfer. Dann können wir in Deutz erfolgreich sein und etwas mitnehmen.“
Das Duell ist ein echter Gradmesser für beide Teams im Rennen um die Spitzenplätze. Deutz will mit einem Heimsieg die Verfolgerrolle hinter Tabellenführer Schönenbach festigen, während Jan Wellem mit einem Erfolg selbst auf Platz zwei springen könnte.
Für beide gilt: Kleine Fehler können in einem Spiel dieser Qualität den Unterschied machen. Und genau das macht dieses Duell so spannend.
Nach dem 1:1 im Spitzenspiel gegen Jan Wellem steht für die SpVg Rheindörfer Köln-Nord nun ein vermeintlich leichteres Heimspiel an – zumindest auf dem Papier. Der Tabellendritte trifft auf das Schlusslicht SC Brühl, das nach turbulenten Tagen mit einem Interimstrainer-Duo anreist.
Mit vier Siegen und zwei Remis aus den ersten sechs Spielen sind die Rheindörfer weiterhin ungeschlagen und zählen längst zu den stabilsten Teams der Liga. Trainer Sebastian Tillmann will von einem Selbstläufer aber nichts wissen: „Auch wenn es vielleicht nach einer klaren Sache aussieht, gehen wir das Spiel mit der gleichen Professionalität an wie jedes andere. Unser Ziel ist klar: Wir wollen den nächsten Heimsieg einfahren und uns oben festsetzen.“
Tillmann mahnt zugleich zur Vorsicht: „Im Sport darf man niemals einen Gegner unterschätzen – jedes Spiel beginnt bei null, und jedes Team hat seine Qualitäten. Entscheidend wird sein, dass wir unser Spiel durchziehen und unserer Linie treu bleiben. Wenn uns das gelingt, sind wir im Trainerteam sehr zuversichtlich, dass wir unseren erfolgreichen Weg fortsetzen werden.“
Beim SC Brühl gab es zum Wochenstart eine Veränderung auf der Trainerbank: Coach Arif Cinar trat Anfang der Woche nach Differenzen mit Vereinsverantwortlichen zurück – nur wenige Tage nach dem 0:3 gegen Heiligenhaus. Bis auf Weiteres übernehmen Jugendleiter Ganesh Pundt und Sportlicher Leiter Michael Hofmann das Team interimsweise.
Nach sechs Niederlagen aus sieben Spielen und der roten Laterne steht Brühl vor einer schwierigen Aufgabe. Die Rheindörfer dagegen wollen die Chance nutzen, um ihre Serie auszubauen und Druck auf die Topteams zu machen.
Nach dem bitteren 3:5 gegen Schwarz-Weiß Köln, als der TV Hoffnungsthal eine 3:0-Führung noch aus der Hand gab, steht die Mannschaft von Trainer Baran Dagdelen am Sonntag unter Zugzwang. Mit bislang sieben Punkten belegen die Hoffnungsthaler Rang acht. Gegner CfB Ford Niehl reist dagegen mit frischem Selbstvertrauen an – das 4:0 gegen Hürth II war der erste Sieg der Saison und ein dringend benötigtes Lebenszeichen des Tabellenfünfzehnten.
Sportlicher Leiter Maciek Gawlik hielt sich nach dem Debakel gegen Schwarz-Weiß mit großen Worten bewusst zurück, machte seiner Mannschaft aber unmissverständlich klar, was er erwartet: „Mir fehlen eigentlich immer noch die Worte nach letztem Sonntag. Wir haben was gut zu machen, und jetzt kann die Mannschaft Charakter zeigen – und muss es auch.“
Für Hoffnungsthal ist das Heimspiel eine Bewährungsprobe, bei der nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem die Reaktion zählt. „Der vergangene Sonntag war schon sehr, sehr bitter, und es kann eigentlich nur besser werden. Von daher hoffen wir das Beste, dass die drei Punkte dann bei uns bleiben“, so Gawlik.
Ganz anders die Stimmungslage beim Gegner: Nach wochenlangem Warten auf den ersten Punktgewinn feierte Ford Niehl zuletzt einen überzeugenden 4:0-Erfolg. Trainer Dogan Oymak lobt die Entwicklung seiner Mannschaft, bleibt aber realistisch: „Wir respektieren unseren kommenden Gegner Hoffnungsthal – sie sind gut in die Saison gestartet und haben bereits gezeigt, dass sie sehr torgefährlich sind. Uns erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe gegen eine Mannschaft, die uns alles abverlangen wird.“
Oymak will den Aufschwung nutzen: „Nach zahlreichen guten Spielen haben wir uns endlich mit dem ersten Dreier belohnt. Jetzt gilt es, Konstanz zu zeigen. Jeder Gegner ist anders und verdient volle Aufmerksamkeit. Mental und physisch müssen wir auf Topniveau sein, um erneut eine starke Teamleistung auf den Platz zu bringen.“
Besonderes Augenmerk legt der Coach auf die Defensive: „In dieser Saison hat Hoffnungsthal bereits viele Treffer erzielt, daher müssen wir defensiv sehr konzentriert agieren. Die Stimmung in der Mannschaft ist positiv, und es ist schön zu sehen, dass verletzte und gesperrte Spieler nach und nach zurückkehren.“
Während Hoffnungsthal nach der Pleite vom vergangenen Wochenende Wiedergutmachung betreiben will, hofft Ford Niehl, den Aufwärtstrend zu bestätigen. Oymak bringt es abschließend auf den Punkt: „Unser Ziel ist klar: die Fehler auf ein Minimum reduzieren und beweisen, dass der 4:0-Erfolg gegen Hürth keine Eintagsfliege war.“
Wenn am Sonntag der SV Bergfried Leverkusen den FC Rheinsüd Köln empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die man weiter oben in der Tabelle erwartet hatte. Bergfried rangiert mit fünf Punkten auf Platz 11, Rheinsüd mit sieben Zählern direkt davor auf Rang 10. Beide Teams haben sich in den letzten Wochen teuer verkauft, aber zu selten belohnt – und wollen nun dringend wieder dreifach punkten.
Bergfried-Trainer Hannes Diekamp erwartet eine ausgeglichene Partie, in der Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten: „Rheinsüd hatte wie im vergangenen Jahr immer sehr, sehr knappe Ergebnisse und haben sehr unglücklich gegen Schönenbach verloren. Es wird eine ganz enge Partie gegen eine Mannschaft, die gut im Kollektiv verteidigt.“
Für den Coach steht fest, dass die eigene Leistung über den Ausgang entscheiden wird:
„Für uns ist eigentlich egal, wer der Gegner ist. Wir müssen unsere Leistungen auf den Rasen kriegen. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir konkurrenzfähig. Dazu müssen wir aber länger konzentriert Fußball spielen als 60 Minuten in Zündorf. Wir dürfen nicht hektisch werden, müssen mehr Ruhe bewahren. Dann bin ich guter Dinge, dass wir am Sonntag etwas mitnehmen können.“
Personell muss Diekamp erneut improvisieren: Cedric Bergmann und Tim Schmitz fallen weiterhin aus, Walter Famakinwa und Sascha Mondorf sind im Urlaub. Trotzdem zeigt sich der Trainer optimistisch: „Der Rest ist da. Also werden wir eine schlagkräftige Truppe auf den Rasen kriegen.“
Auch Stefan Krämer, Trainer des FC Rheinsüd Köln, sieht seine Mannschaft trotz des späten Nackenschlags gegen Tabellenführer Schönenbach auf dem richtigen Weg: „Wir hatten jetzt wieder eine kurze Woche aufgrund des Pokals, sind aber eine Runde weiter und werden uns jetzt voll auf Bergfried vorbereiten."
Krämer warnt vor der Offensivkraft des Gegners: „Wir wissen um die Qualität von Bergfried, auch von letztem Jahr. Individuell und gerade auch in der Offensive sind sie so besetzt, dass sie immer für Gefahr sorgen können und immer gut für Tore sind. Dementsprechend müssen wir aufpassen, dass wir gut stehen und gut verteidigen.“
Gleichzeitig fordert er von seinem Team mehr Zielstrebigkeit: „Unsere Aufgabe ist es, sich am Ende zu belohnen. An die Leistungen anknüpfen, die Basics auf den Platz bringen und unsere Durchschlagskraft nach vorne kreieren. Am Ende wollen wir die Kleinigkeiten richtig machen, damit wir hinten die Tore verhindern, vorne die Tore machen. So einfach es klingt, das ist unsere Aufgabe im Moment.“
Der SV Schönenbach geht als einziges Team der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1 mit einer makellosen Bilanz in den siebten Spieltag. Sechs Spiele, sechs Siege, nur vier Gegentore – die Mannschaft von Trainer Matthias Siebertz dominiert die Liga und führt mit 18 Punkten souverän die Tabelle an. Gegner Türkischer FC Köln steckt dagegen im unteren Tabellendrittel fest und muss nach turbulenten Tagen schnell wieder Stabilität finden.
Mit dem späten 2:1-Erfolg beim FC Rheinsüd Köln hat Schönenbach seine Siegesserie eindrucksvoll fortgesetzt. Das Team überzeugt nicht nur durch Offensivstärke, sondern vor allem durch defensive Stabilität – mit lediglich vier Gegentreffern stellt der Spitzenreiter die aktuell beste Abwehr der Liga. Ganz anders die Lage beim Türkischen FC Köln: Nur vier Punkte aus sechs Spielen und vier Ligaspiele ohne Sieg lassen die Mannschaft auf Platz 14 abrutschen. Zu allem Überfluss trat unter der Woche Trainer Oguz Kahraman überraschend zurück – aus privaten und zeitlichen Gründen, nicht aus sportlicher Unzufriedenheit.
Die Ausgangslage könnte kaum klarer sein: Schönenbach ist der unangefochtene Favorit, der den siebten Sieg im siebten Spiel anpeilt. Der TFC Köln steht hingegen vor einer Mentalitätsprobe – die Mannschaft muss nach dem Trainerwechsel schnell zusammenrücken, um beim Primus eine Überraschung zu schaffen.
Nach der herben 0:4-Pleite beim CfB FordNiehl will der FC Hürth II vor heimischem Publikum wieder ein anderes Gesicht zeigen. Gegner FC Germania Zündorf (4 Punkte, Platz 13) reist mit leichtem Aufwind an – zuletzt erkämpfte sich die Mannschaft ein 2:2 gegen den SV Bergfried Leverkusen.
Für Hürth II kam die deutliche Niederlage in Niehl überraschend. Die bis dahin solide aufgetretene Reserve des Landesligisten musste die bisher höchste Saisonniederlage hinnehmen. Trainer Montabell wird sein Team entsprechend darauf einschwören, von Beginn an konzentrierter aufzutreten und wieder mehr Kontrolle über das Spiel zu erlangen.
Beim FC Germania Zündorf herrscht nach dem 2:2 gegen Bergfried eine Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung. Zwar zeigte die Mannschaft von Trainer Daniel Werken Moral und holte nach einem Rückstand noch einen Punkt, doch auch diesmal blieb die Defensive nicht ohne Gegentor. Mit bereits 17 kassierten Treffern zählt Zündorf zu den anfälligsten Abwehrreihen der Liga – ein Punkt, den man dringend verbessern muss, um sich von den Abstiegsrängen zu lösen.