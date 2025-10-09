"Zuschauer können sich freuen" – Jan Wellem beim Top-Duell in Deutz 05

Spitzenspiel auf Augenhöhe: Deutz 05 empfängt Jan Wellem

Es ist das Topspiel des siebten Spieltags: Deutz 05 (15 Punkte, Platz 2) trifft auf den SSV Jan Wellem (14 Punkte, Platz 4). Beide Mannschaften gehören zur Ligaspitze – und beide sind in bestechender Form. Während Deutz zuletzt ein hart umkämpftes 2:1 beim SV Frielingsdorf feierte, sicherte sich Jan Wellem dank eines Last-Minute-Treffers ein 1:1 im Topduell mit der SpVg Rheindörfer.

Ardic: „Ein Spiel auf Top-Bezirksliga-Niveau – oder darüber“

Bei Deutz herrscht Vorfreude auf das Kräftemessen zweier Aufstiegsaspiranten. Sportlicher Leiter Yilmaz Ardic erwartet ein Duell auf höchstem Niveau: „Jan Wellem ist eines der Topfavoriten in dieser Liga. Sie haben hohe individuelle Qualität in ihrem Kader und sicherlich auch den eigenen Anspruch, aufzusteigen.“

Der Fokus liegt für ihn auf der eigenen Leistung: „Wir müssen eine Top-Performance an den Tag legen. Wir sind gut im Rhythmus und werden wieder gut vorbereitet sein. Es wird ein Topspiel mit zwei Teams auf Top-Bezirksliga-Niveau – oder auch drüber. Die Zuschauer können sich freuen.“

Nach fünf Siegen aus sechs Spielen haben die Deutzer zuletzt gezeigt, dass sie in der Liga angekommen sind und den Abstieg aus der Landesliga gut verarbeitet haben. Nun bietet das Heimspiel gegen den ambitionierten Rivalen die Chance, die eigene Position als schärfster Verfolger von Spitzenreiter Schönenbach zu festigen.

Voigt: „Ein sehr schweres Spiel – aber wir haben es selbst in der Hand“

Auch Alexander Voigt, Trainer des SSV Jan Wellem, blickt dem Duell mit Spannung entgegen: „Für uns steht das nächste Spitzenspiel beim Landesliga-Absteiger an, der mit Sicherheit zu den großen Favoriten dieser Saison zählt. Nach einem Abstieg ist es immer schwierig, aber sie haben einen richtig guten Start hingelegt und stehen punktemäßig gut da.“

Voigt kennt die Herausforderung genau: „Die Spieler von Deutz haben teilweise höher gespielt. Es wird gerade auswärts ein sehr, sehr schweres Spiel. Wir müssen da eine Top-Leistung an den Tag legen, um da was mitzunehmen.“

Trotz einiger Ausfälle zeigt sich der Coach kämpferisch: „Die Ausfälle ziehen sich wie ein roter Faden durch diese Saison. Aber wir haben es trotzdem immer geschafft, das zu kompensieren und eine gute Mannschaft auf den Platz zu schicken. Das werden wir auch diesmal wieder tun.“

Zum Schlüssel des Erfolgs sagt er: „Wir müssen hoch konzentriert sein, genauso einen Aufwand betreiben wie letzte Woche gegen Rheindörfer. Dann können wir in Deutz erfolgreich sein und etwas mitnehmen.“

Das Duell ist ein echter Gradmesser für beide Teams im Rennen um die Spitzenplätze. Deutz will mit einem Heimsieg die Verfolgerrolle hinter Tabellenführer Schönenbach festigen, während Jan Wellem mit einem Erfolg selbst auf Platz zwei springen könnte.

Für beide gilt: Kleine Fehler können in einem Spiel dieser Qualität den Unterschied machen. Und genau das macht dieses Duell so spannend.