Zuschauer attackiert Spieler: B-Liga-Spiel abgebrochen

Hofheim. Vorzeitiges Ende im Spiel zwischen Roter Stern Hofheim und DJK Flörsheim: Die Partie der Kreisliga B Main-Taunus wurde nach rund einer halben Stunde beim Stand von 1:1 abgebrochen, nachdem ein Zuschauer aus dem Lager der Hofheimer aufs Feld gerannt war, dieser einen Flörsheimer Spieler attackiert und sich anschließend ein Tumult entwickelt hatte. Danach habe der Schiedsrichter im Rahmen des Stopp-Konzepts beide Teams im jeweiligen Sechzehner versammelt, mit den Kapitänen gesprochen und sich letztlich für einen Abbruch entschieden, wie Fußballwart Karlheinz Reichert bestätigt. Nun wird das Kreissportgericht über eine mögliche Wertung und Strafen entscheiden.
Wir haben mit Vertretern beider Vereine gesprochen, die uns ihre Sicht auf die Vorkommnisse geschildert haben.
Die Aussagen von Andreas Herzog (Kapitän Roter Stern Hofheim, traf zum zwischenzeitlichen 1:1) und Haris Kurtanovic (Trainer und Abteilungsleiter DJK Flörsheim) lest ihr im ausführlichen plus-Artikel beim Wiesbadener Kurier.