Zuschauer attackiert Spieler: B-Liga-Spiel abgebrochen

Hofheim. Vorzeitiges Ende im Spiel zwischen Roter Stern Hofheim und DJK Flörsheim: Die Partie der Kreisliga B Main-Taunus wurde nach rund einer halben Stunde beim Stand von 1:1 abgebrochen, nachdem ein Zuschauer aus dem Lager der Hofheimer aufs Feld gerannt war, dieser einen Flörsheimer Spieler attackiert und sich anschließend ein Tumult entwickelt hatte. Danach habe der Schiedsrichter im Rahmen des Stopp-Konzepts beide Teams im jeweiligen Sechzehner versammelt, mit den Kapitänen gesprochen und sich letztlich für einen Abbruch entschieden, wie Fußballwart Karlheinz Reichert bestätigt. Nun wird das Kreissportgericht über eine mögliche Wertung und Strafen entscheiden.