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Zuschauer attackiert Jugendspieler mit einem Holzstock
Im Nachgang an das C-Jugendspiel zwischen der DJK Villingen und dem SV Weil bedrohte ein Mann nach Polizeiangaben Nachwuchs-Fußballer der Villinger. Die Identität des Mannes konnte ermittelt werden.
Das Polizeipräsidium Konstanz vermeldete einen Einsatz beim C-Jugendspiel zwischen der DJK Villingen und dem SV Weil, das die Gastgeber auf dem Sportplatz im Friedengrund mit 4:2 für sich entscheiden konnten. Gegen 12.45 Uhr soll am Samstag nach Angaben der Polizei "ein 55-jähriger Zuschauer, mit einem Holzstock bewaffnet, auf Spieler der Heimmannschaft losgegangen sein." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.