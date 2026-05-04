Zuschauer attackiert Jugendspieler mit einem Holzstock

Symbolbild – Foto: Patrick Seeger

Im Nachgang an das C-Jugendspiel zwischen der DJK Villingen und dem SV Weil bedrohte ein Mann nach Polizeiangaben Nachwuchs-Fußballer der Villinger. Die Identität des Mannes konnte ermittelt werden.

Das Polizeipräsidium Konstanz vermeldete einen Einsatz beim C-Jugendspiel zwischen der DJK Villingen und dem SV Weil, das die Gastgeber auf dem Sportplatz im Friedengrund mit 4:2 für sich entscheiden konnten. Gegen 12.45 Uhr soll am Samstag nach Angaben der Polizei "ein 55-jähriger Zuschauer, mit einem Holzstock bewaffnet, auf Spieler der Heimmannschaft losgegangen sein." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.