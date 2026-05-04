 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Zuschauer attackiert Jugendspieler mit einem Holzstock

Die Identität des Mannes konnte ermittelt werden.

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Patrick Seeger

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Villingen

Im Nachgang an das C-Jugendspiel zwischen der DJK Villingen und dem SV Weil bedrohte ein Mann nach Polizeiangaben Nachwuchs-Fußballer der Villinger. Die Identität des Mannes konnte ermittelt werden.

Das Polizeipräsidium Konstanz vermeldete einen Einsatz beim C-Jugendspiel zwischen der DJK Villingen und dem SV Weil, das die Gastgeber auf dem Sportplatz im Friedengrund mit 4:2 für sich entscheiden konnten. Gegen 12.45 Uhr soll am Samstag nach Angaben der Polizei "ein 55-jähriger Zuschauer, mit einem Holzstock bewaffnet, auf Spieler der Heimmannschaft losgegangen sein." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.