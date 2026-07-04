"Zusammenwachsen, eine Einheit werden und nachhaltig etwas aufbauen"

– Foto: Marco Kogler, Christian Schnei

Andre Englet, Sportlicher Leiter der SGM Senden Ay, zieht nach dem Abstieg in die Kreisliga A3 Donau/Iller Bilanz im FuPa-Teamcheck. Trotz der bitteren Rückrunde blickt man nun voller Tatendrang auf einen personellen und sportlichen Neuanfang.

Die sportliche Entwicklung der bitteren Rückrunde hat ihre Konsequenzen mit sich gezogen. Die Mannschaft holte in der Rückrunde lediglich drei Punkte aus 15 Spielen und stieg mit insgesamt 15 Zählern als Tabellenletzter aus der Bezirksliga Donau/Iller ab. „Mit dem Abstieg und vor allem der Punkteausbeute in der Rückrunde sind wir natürlich alles andere als zufrieden“, sagt Andre Englet gegenüber FuPa.

Der Frust sitzt spürbar tief, doch der Funktionär ordnet die Leistungen sachlich ein: „Wir hatten eine junge Truppe, die durchaus Qualitäten hatte – in vielen Spielen hat nur ein bisschen gefehlt. Je tiefer es in den Abstiegskampf ging, hat man aber gemerkt, dass wir noch nicht reif genug waren.“

Trotz der großen Enttäuschung richtet der Verein den Blick nun entschlossen nach vorn. Auf die Frage nach den Highlights der Vorbereitung findet der Sportliche Leiter klare Worte, die den Hunger auf die neue Spielzeit unterstreichen: „Einige Neuzugänge, neue Trainer, Neuanfang. Das alleine sind schon Highlights.“ Es geht erkennbar darum, die vergangene Saison abzuhaken und frische Impulse für die Zukunft zu setzen.

Aufkommende Hoffnung

Diese neuen Impulse verändern die Gefühlslage im Club bereits spürbar. „Nach dem Abstieg war die Stimmung gedrückt, dennoch konnten wir einige Spieler für unsere Idee gewinnen“, beschreibt Andre Englet die Entwicklungen im Verein. „Sowohl aus dem bestehenden Kader als auch Neuzugänge. Wir verspüren in den Vereinen eine vorsichtige Euphorie, das freut uns und wollen wir zurückzahlen.“

Einheit auf dem Platz

Für die anstehende Saison stehen nun vor allem mannschaftliche Geschlossenheit und Stabilität im Fokus. Die primäre Zielsetzung lautet laut Englet: „Schnell zusammenwachsen, eine Einheit werden und nachhaltig etwas aufbauen.“

Gleichzeitig möchte man den sportlichen Ehrgeiz nicht gänzlich beiseitelegen und formuliert die sportlichen Ansprüche mit Bedacht. „Sportlich wollen wir auf die vorderen Plätze schielen, das lässt sich aber noch nicht genau sagen“.

Einen klaren Meisterschaftsfavoriten sieht er dabei nicht, da die Liga vermutlich sehr ausgeglichen an den Start gehe.

Veränderungen im Personal und Regel-Blick

Die Umsetzung dieser Ziele wird ab sofort von einem umgebauten Betreuerstab geleitet. „Benni Aigner und Fabian Baur bilden das neue Trainerteam. Niklas Nährig bleibt uns dazu im Coaching-Team erhalten“, verkündet Andre Englet.

Zu den personellen Wechseln im Kader verweist er darauf, dass es einige Transfers gebe, die man am besten auf dem FuPa-Vereinsprofil einsehen könne.