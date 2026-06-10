Zusammenhalt trotz Abstieg

– Foto: Ariane Horn

Der FC Körle 69 hat nach dem Abstieg seiner zweiten Mannschaft in die Kreisliga B die ersten positiven personellen Signale gesetzt. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, bleiben Leon Brendel, Florian Pruin und Max Heinemann auch in der kommenden Saison Teil der „Zwooten“.

Die drei Zusagen besitzen für den FCK eine besondere Bedeutung. Nach einer sportlich schwierigen Saison und dem Gang in die Kreisliga B geht es für die zweite Mannschaft nicht nur um einen personellen Neustart, sondern auch um Stabilität. Dass Brendel, Pruin und Heinemann diesen Weg mitgehen, wertet der Verein als klares Zeichen des Zusammenhalts.

Die sportliche Leitung betonte die Bedeutung der Verlängerungen gerade vor dem Hintergrund des Abstiegs. „Gerade nach dem Abstieg sind solche Entscheidungen enorm wichtig. Dass die Spieler weiterhin an den Verein und die Mannschaft glauben, spricht für den Zusammenhalt innerhalb des Teams“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.