"Zusammenhalt ist weltklasste": Granterath II zurück in der C-Liga

Der VfR Granterath II ist zurück in der Kreisliga C – und das mit einer eindrucksvollen Saisonleistung. Mit 59 Punkten wurde das Team Vizemeister der Kreisliga D1 Heinsberg, nur einen Zähler hinter dem FC Borussia Hückelhoven III. Erstmals seit der Saison 2004/05 gelang der zweiten Mannschaft damit wieder der Aufstieg.

Die Vorbereitung auf die neue Herausforderung in der Kreisliga C begann am 20. Juli. „Die Jungs sind so langsam wieder nüchtern von der Aufstiegsfeier und geben nun Vollgas im Training“, berichten die beiden Trainer mit einem Augenzwinkern. Die Stimmung ist gut, die Intensität ebenfalls: „Sportlich sind wir auf einem guten Weg und hoffen, dass wir den ein oder anderen Gegner in der kommenden Saison ärgern können.“

Der Aufstieg war kein Zufall