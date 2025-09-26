Zusammenhalt als Stärke – Deisenhofen muss gegen Gundelfingen ran

Mit zwei knappen Siegen hat sich der FC Deisenhofen zuletzt ins sichere Mittelfeld der Bayernliga Süd abgesetzt. Zudem konnten die Blauhemden durch das 2:1 in Geretsried und das 1:0 gegen Heimstetten den jeweiligen Gegner im Klassement überholen.

Eine solche Gelegenheit ergibt sich auch an diesem Samstag (15 Uhr) beim FC Gundelfingen: Die Schwaben sind Vierter mit 18 Zählern, der FCD weist als Achter 16 Punkte auf. Sollte dem Team von Andreas Pummer der dritte Dreier in Folge gelingen, fände es sich sogar im engsten Verfolgerfeld des souveränen Spitzenreiters, der U21 des TSV 1860 München, wieder.

Dazu wird aber eine deutliche Steigerung nötig sein, das weiß auch Pummer. „Ein ganz komisches Spiel“ sah der FCD-Coach gegen Heimstetten. Weil Florian Schmid dem ereignislosen Sommerkick mit dem 1:0-Siegtreffer noch eine überraschende Wendung bescherte, war die Voraussetzung für einen unbeschwerten Besuch auf dem Oktoberfest trotzdem bestens. Und tatsächlich feierten die Deisenhofner am Dienstag ausgiebig im Augustiner Festzelt – mit 55 Leuten rund um Erste und Zweite Mannschaft. „Es war ein Super-Abend, überragend. Es gibt wohl kaum einen anderen Verein, der so viele Leute zusammenbringt. Es ist wie eine große Familie“, zeigt sich Pummer begeistert vom Gemeinschaftsgefühl. Damit war auch der Auftritt vom Samstag davor für ihn abgehakt: „Über das Heimstetten-Spiel muss man fast hinweggehen.“