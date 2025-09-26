Zusammenhalt als große Stärke – Deisenhofen muss sich nach müden Heimstetten-Kick steigern

Mit zwei knappen Siegen hat sich der FC Deisenhofen zuletzt ins sichere Mittelfeld der Bayernliga Süd abgesetzt. Zudem konnten die Blauhemden durch das 2:1 in Geretsried und das 1:0 gegen Heimstetten den jeweiligen Gegner im Klassement überholen.

Eine solche Gelegenheit ergibt sich auch an diesem Samstag (15 Uhr) beim FC Gundelfingen: Die Schwaben sind Vierter mit 18 Zählern, der FCD weist als Achter 16 Punkte auf. Sollte dem Team von Andreas Pummer der dritte Dreier in Folge gelingen, fände es sich sogar im engsten Verfolgerfeld des souveränen Spitzenreiters, der U21 des TSV 1860 München, wieder.

Dazu wird aber eine deutliche Steigerung nötig sein, das weiß auch Pummer. „Ein ganz komisches Spiel“ sah der FCD-Coach gegen Heimstetten. Weil Florian Schmid dem ereignislosen Sommerkick mit dem 1:0-Siegtreffer noch eine überraschende Wendung bescherte, war die Voraussetzung für einen unbeschwerten Besuch auf dem Oktoberfest trotzdem bestens. Und tatsächlich feierten die Deisenhofner am Dienstag ausgiebig im Augustiner Festzelt – mit 55 Leuten rund um Erste und Zweite Mannschaft. „Es war ein Super-Abend, überragend. Es gibt wohl kaum einen anderen Verein, der so viele Leute zusammenbringt. Es ist wie eine große Familie“, zeigt sich Pummer begeistert vom Gemeinschaftsgefühl. Damit war auch der Auftritt vom Samstag davor für ihn abgehakt: „Über das Heimstetten-Spiel muss man fast hinweggehen.“

Den Zusammenhalt, den sie nicht nur auf der Wiesn demonstrierten, sondern auch in den Schlussminuten gegen Heimstetten, als sie einen Tick mehr zuzusetzen hatten, können die Blauhemden in Gundelfingen gut gebrauchen. Denn der Wiederaufsteiger steht nicht zufällig so weit oben, wie Pummer betont. „Es gibt in meinen Augen eine wichtige Personalie mit Thommy Rudolph“, sieht Deisenhofens Trainer in seinem Kollegen, der im Sommer 2024 nach dem Bayernliga-Abstieg in Gundelfingen antrat, einen Erfolgsgaranten. „Ich habe vor vielen Jahren einen Trainerlehrgang mit ihm gemacht. Er ist menschlich und charakterlich ein Super-Typ, dazu sehr, sehr kompetent. Man sieht seine Handschrift, Gundelfingen spielt Power-Fußball“, so Pummer weiter. „Das heißt, dass sie sehr viel laufen gegen den Ball. Aber sie können auch Fußball spielen.“

Der FCD-Coach hat von den Schwaben auch grundsätzlich einen positiven Eindruck: „Sie haben viele junge Spieler und Eigengewächse drin. Ich glaube, dass der Verein sehr viel richtig macht. Als Aufsteiger auf Platz vier, das sagt schon etwas aus. Sie sind sehr gefestigt.“ Und deshalb wäre Pummer auch zufrieden, wenn seine Mannschaft nicht auf der Überholspur, sondern einfach nur am Gegner dran bleibt: „Einen Punkt mitnehmen wäre gut.“ (um)

FC Deisenhofen: Obermeier - Gkasimpagiazov, Edenhofer, Köber, Jung, Müller-Wiesen, Schmid, Yilmaz, Semmler, Schemat, Krettek