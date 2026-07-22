Zusammenhalt als Fundament

– Foto: Florian Weiden

Der SV Olympia Uelsen geht mit einer deutlich veränderten Mannschaft in die neue Saison der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Nach einer erfolgreichen Spielzeit mit frühzeitig gesichertem Klassenerhalt stehen nun die Integration von sieben Neuzugängen und die Weiterentwicklung des Teams im Mittelpunkt.

„Mit der letzten Saison bin ich als Trainer sehr zufrieden. Wir haben schnell den Klassenerhalt geschafft. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wir sind als Team noch mehr zusammengewachsen“, sagt Hendriks.

Trainer Mathias Hendriks zieht ein positives Fazit der vergangenen Saison. Das wichtigste Ziel sei frühzeitig erreicht worden, gleichzeitig habe sich die Mannschaft auch als Gemeinschaft weiterentwickelt.

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit begann bereits am 7. Juli. Neben den Trainingseinheiten legte der Verein großen Wert auf das Miteinander.

Der Trainer hebt dabei ausdrücklich hervor, dass der Erfolg nicht allein der ersten Mannschaft zuzuschreiben sei. „Ohne Hilfe der zweiten Mannschaft wären wir nicht durch die Saison gekommen. Hier nochmal ein Riesendank an die Mädels“, betont er.

Ein besonderer Höhepunkt war der gemeinsame Teamtag am 11. Juli. Nach einem Treffen auf dem Vereinsgelände folgte eine Planwagenfahrt, ehe der Tag gemeinsam auf dem Schützenfest in Uelsen ausklang. Die Veranstaltung sollte den Zusammenhalt innerhalb der neu zusammengestellten Mannschaft weiter stärken.

Sportlich steht für Hendriks zunächst die Entwicklung des Kaders im Vordergrund. „Wir wollen die sieben Neuzugänge gut ins Team einbringen und weiter zusammenwachsen. Es sind viele jüngere Spielerinnen dazugekommen. Ziel ist es, sie schnell an die Landesliga zu gewöhnen. Dann schauen wir von Spiel zu Spiel, was möglich ist“, erklärt der Trainer.

Neu im Kader sind Nia Kaspers (B-Mädchen aus Lage), Rike Heinen, Aelea van Lengerich und Sina Kaufmann (alle aus Emsbüren), Annika Olthoff (FSG Twist), Lea Brookmann (VV Nordhorn) sowie Elsa Agarius, die vom SV Weiden in die Grafschaft zurückkehrt. Darüber hinaus steht mit Narina Indzoan nach langer Verletzungspause eine weitere wichtige Spielerin wieder zur Verfügung.

„Alle sind im Training und machen schon jetzt sehr gute Fortschritte“, berichtet Hendriks.

Demgegenüber stehen mehrere Abgänge. Anell Hemmeke, Anika Hankamp und Chiara Cordes wechseln in die zweite Mannschaft. Letizia Brill beendet nach einem Jahr aufgrund ihres Studiums ihre Zeit in Uelsen. Alina Scholten muss ihre Karriere nach einem Kreuzbandriss beenden. Besonders schmerzt den Verein der vorübergehende Ausfall von Hannah Jonker, die in Babypause geht.

„Dieser Abschied tut natürlich sehr weh. Hannah war immer da und stand immer im Dienst der Mannschaft. Als Spieler-Trainerin im letzten Jahr stand sie nach ihrer schweren Knieverletzung immer wieder auf dem Platz und hat alles für Olympia Uelsen gegeben“, würdigt Hendriks ihren Einsatz.

Spannende Landesliga erwartet

Als Favoriten auf die Meisterschaft sieht der Trainer den TuS Neuenkirchen. „Die Mannschaft um Trainer Markus Gertz hat in der vergangenen Saison einen großen Schritt gemacht. Gerade in der Rückrunde hat sie überzeugt“, sagt Hendriks.

Insgesamt erwartet er eine ausgeglichene Spielzeit. „Es wird eine spannende Liga. Ich bin auch gespannt, wie sich die fünf neuen Mannschaften in der Landesliga schlagen“, erklärt der Trainer. Besonders freut er sich auf die regionalen Duelle gegen SV Georgsdorf/Veldhausen und die FSG Niedergrafschaft.

Über den sportlichen Bereich hinaus sieht Hendriks eine zentrale Aufgabe für den Amateurfußball.

„Gerade der Erhalt des Ehrenamts ist aus meiner Sicht die wichtigste Grundlage dafür, dass Vereine auch in Zukunft Trainings- und Spielbetrieb anbieten können“, sagt er. Darüber hinaus wünscht er sich mehr Mitspracherecht der Vereine bei Themen wie Spielbetrieb, Staffeleinteilung und Wettkampfformaten.

Mit einer eingespielten Mannschaft als Basis, zahlreichen jungen Neuzugängen und einem klaren Fokus auf die gemeinsame Entwicklung möchte der SV Olympia Uelsen den nächsten Schritt in der Frauen-Landesliga gehen.