Zusammenfassung der BVR-PK vor dem Spiel gegen Blau-Weiß Gelsenkirchen

"Niedriger Körperschwerpunkt wie Messi" | BVR-PK vor Blau-Weiss Gelsenkirchen | mit Dennis Konarski

Beim BV Rentfort herrscht vor dem dritten Heimspiel in Serie beste Stimmung. Auf der Pressekonferenz zeigte sich Trainer Dennis Konarski konzentriert, aber gelöst – und sorgte mit einem Satz für besonderes Aufhorchen: Angreifer Marius Wichert, derzeit in bestechender Form, erinnere ihn „von der Statur, vom niedrigen Körperschwerpunkt, von der Ballführung und vom Abschluss ein wenig an Messi“. Ein Vergleich, der verdeutlicht, welchen Einfluss Wichert aktuell auf die Rentforter Offensivpower hat.

Formstärke, Personalfragen und ein Gegner, der nicht unterschätzt werden darf

Konarski blickte zunächst auf den klaren 3:0-Sieg gegen Erle zurück und sprach von einem „absolut verdienten Erfolg“. Selbst ein deutlich höheres Ergebnis wäre seiner Meinung nach möglich gewesen: „Wenn es 7:0 oder 8:0 ausgeht, kann sich Erle nicht beschweren.“ Schon beim Aufwärmen habe er gemerkt, dass seine Mannschaft „voll da“ sei. Auch im Austausch mit Gästetrainer Freyni nach der Partie sei klar geworden, dass Erle an diesem Tag ohne Chance war – Freyni habe bestätigt, dass seine Mannschaft „gut damit weggekommen“ sei.

Trotz der aktuellen Serie warnte Konarski eindringlich davor, überheblich zu werden. Bereits am Dienstag sei der Fokus neu ausgerichtet worden: „Ab dann volle Konzentration auf Blau-Weiss Gelsenkirchen.“ Dort erwartet er ein völlig anderes Spiel, geprägt von langen Bällen und intensiven Zweikämpfen. Der BV Rentfort habe sich gezielt darauf vorbereitet und wolle die aktuelle Erfolgsserie ausbauen.

Personell bleibt die Lage angespannt. Die Langzeitverletzten fallen weiterhin aus, und zuletzt sind mehrere neue Fragezeichen hinzugekommen, zu denen Konarski bewusst keine Details nannte. Auch bei Domme Roes, der nach seinem Freistoßtor gegen Erle frühzeitig runter musste, wird die Entscheidung erst am Sonntag fallen. Gleichzeitig hob der Trainer die frisch gewonnene Stabilität hervor, die nach vielen Umstellungen zu Saisonbeginn nun endlich eingekehrt sei. Die Rückkehr von Yannik Rheinberg spiele dabei eine Rolle, sei aber „nur ein Faktor von vielen“ im jüngsten Aufwärtstrend.

Wichert in Messi-Form und offener Zweikampf auf der linken Seite

Besonders positiv sprach Konarski über Marius Wichert, dessen Leistungen ihn zu seltenen Superlativen greifen lassen. Wicherts tiefer Schwerpunkt, die enge Ballführung und der Zug zum Tor erinnerten ihn an Messi – auch wenn der Vergleich natürlich bewusst hoch angesetzt sei. „Marius ist ein Unterschiedsspieler. Das sieht man Woche für Woche. Und das kommt nicht von ungefähr – der Junge gibt Gas im Training.“

Für Spannung sorgt zudem der Konkurrenzkampf auf der linken Seite. Während Sajad lange gesetzt war, überzeugte Ilias mit einem starken Auftritt gegen Erle. Wer am Sonntag beginnen darf, ließ Konarski offen. Konkurrenz sei aber etwas ausgesprochen Positives: „Sie belebt das Training und macht uns als Team besser.“

So geht der BV Rentfort mit viel Selbstvertrauen, aber ebenso mit klarer Fokussierung in das Heimspiel gegen Blau-Weiss Gelsenkirchen – und vielleicht sorgt der „Rentforter Messi“ erneut für besondere Momente.