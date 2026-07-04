„Zusammen sind wir stark“

– Foto: Franci Schanzenbach

Im FuPa-Teamcheck zieht Philipp Hansen, Trainer des TSV Ottmarsheim II, ein differenziertes Fazit zur Saison des TSV Ottmarsheim II in der Frauen-Bezirksliga Enz-Murr. Viele Verletzungen in der ersten Mannschaft hatten direkte Auswirkungen auf das Team, dennoch sorgte ein starker Schlussspurt für einen positiven Abschluss. Mit einem Trainingslager, einer neuen Spielgemeinschaft und klaren Zielen richtet sich der Blick nun auf die Saison 2026/2027.

Die Saison 2025/2026 stellte den TSV Ottmarsheim II immer wieder vor schwierige Aufgaben. Der Grund dafür lag nicht ausschließlich bei der eigenen Mannschaft. Weil die erste Mannschaft von zahlreichen Verletzungen betroffen war, mussten regelmäßig Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft aushelfen. Dadurch veränderten sich die personellen Voraussetzungen immer wieder und die Saison verlief schwieriger als erhofft.

Trotz aller Herausforderungen blieb der positive Eindruck zum Saisonende bestehen. Drei Siege aus den letzten vier Spielen sorgten für einen gelungenen Abschluss und gaben der Mannschaft Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

„Da wir in der 1. Mannschaft mit vielen Verletzungen zu tun hatten, mussten wir oft Spielerinnen hochschieben. Dadurch hat sich die Saison 25/26 als schwierig erwiesen. Gegen Ende der Saison haben wir dann drei Siege aus vier Spielen holen können. Damit haben wir die Saison gut beenden können“, sagt Philipp Hansen gegenüber FuPa.

Gemeinsam an den Grundlagen arbeiten

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht ganz im Zeichen der gemeinsamen Weiterentwicklung. Große Testspiel-Highlights nennt Philipp Hansen zwar nicht, dafür soll ein intensives Trainingslager die Mannschaft auf die neue Spielzeit vorbereiten.

„Wir werden ein Trainingslager machen, bei dem wir drei Tage zusammen an fußballerischen Grundlagen sowie an unserer Taktik arbeiten werden.“

Im Mittelpunkt stehen dabei die fußballerischen Grundlagen ebenso wie die taktische Arbeit. Gleichzeitig bietet das Trainingslager die Möglichkeit, als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen.

Der Teamgedanke als größte Stärke

Einen besonderen Schwerpunkt legt Philipp Hansen auf den Zusammenhalt innerhalb seiner Mannschaft. Einzelne Spielerinnen stellt der Trainer bewusst nicht in den Vordergrund. Für ihn ist die mannschaftliche Geschlossenheit entscheidend.

„Ich denke, dass wir gerade in der zweiten Mannschaft immer über das Team kommen. Zusammen sind wir stark.“

Diese Einstellung soll auch in der kommenden Saison die Basis für die Leistungen auf dem Platz bilden.

Das obere Mittelfeld im Blick

Nach dem schwierigen Jahr geht der TSV Ottmarsheim II mit einer klaren Zielsetzung in die neue Saison. Die Mannschaft möchte sich im oberen Mittelfeld der Tabelle etablieren und den favorisierten Teams immer wieder Paroli bieten.

„Ich würde gerne im oberen Mittelfeld mitspielen und die stärkeren Mannschaften ärgern.“

Damit formuliert Philipp Hansen ein realistisches Ziel, das gleichzeitig den Anspruch unterstreicht, sich mit den besten Mannschaften der Liga messen zu wollen.

Ein Meisterschaftsfavorit steht für ihn fest

Auf die Frage nach den Titelanwärtern in der Frauen-Bezirksliga Enz-Murr nennt Philipp Hansen einen Verein.

„Erdmannhausen denke ich, kann oben mitspielen, da sie viele Tore geschossen haben.“

Aufgrund der offensiven Stärke traut er Erdmannhausen eine Rolle im Kampf um die Meisterschaft zu.

Neue Spielgemeinschaft sorgt für frischen Wind

Auch personell verändert sich beim TSV Ottmarsheim II einiges. Kurzfristig wurde eine Spielgemeinschaft mit den Sportfreunden Neckarwestheim und Ilsfeld gebildet. Dadurch erhält die Mannschaft Verstärkung für die kommende Saison.

„Da wir uns kurzfristig mit den Sportfreunden Neckarwestheim und Ilsfeld zu einer Spielgemeinschaft zusammengeschlossen haben, haben wir einige Neuzugänge.“

Mit den neuen Spielerinnen und der gemeinsamen Vorbereitung sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um die gesteckten Ziele in der Saison 2026/2027 zu erreichen.