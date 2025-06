Jesse Tugbenyo trägt auf weiter Zebrastreifen. – Foto: Arno Wirths

Zusammen in Liga 3: Jesse Tugbenyo bleibt ein Zebra Jesse Tugbenyo hat seinen auslaufenden Vertrag beim MSV Duisburg verlängert.

Die Reise geht gemeinsam weiter. Am Vormittag haben der MSV Duisburg und Mittelfeldspieler Jesse Tugbenyo die Vertragsverlängerung des 23-Jährigen verkündet. Im Sommer 2024 empfahl er sich im Probetraining und dem anschließenden Einsatz im Testspiel gegen den Duisburger SV 1900 für einen Kaderplatz. In der abgelaufenen Saison stand er in 27 Pflichtspielen auf dem Feld.

Den bislang einzigen Torerfolg feierte er im Viertelfinale des Niederrheinpokals. Mit seinem Tor zum 3:2 bei Ratingen 04/19 sicherte er den Zebras in der Verlängerung den Einzug in das Halbfinale. Der Pokaltraum sollte schließlich erst im Finale gegen Rot-Weiss Essen ein Ende finden. In der Regionalliga West legte er ein Tor auf. Die 3. Liga kennt der gebürtige Warsteiner ebenfalls schon: Mit dem SC Verl absolvierte er 16 Begegnungen in Liga 3, traf damals einmal und legte weitere fünf Tore auf. >>> Das ist Jesse Tugbenyo

Stimmen zur Verlängerung Chris Schmoldt, sportlicher Leiter: „Man vergisst manchmal, dass Jesse mit 23 Jahren immer noch ein junger Spieler ist. Er kann mehrere Positionen gleichwertig spielen, wir sehen viel Potenzial in ihm. Jesse ist zudem ein super Charakter, der jeder Mannschaft guttut. Er ist sehr ehrgeizig und heiß darauf, mit uns in der 3. Liga zu spielen. Wir freuen uns, dass wir diesen Schritt gemeinsam gehen werden.“