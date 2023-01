„Zusammen etwas trinken gehen“ - Holzhauser freut sich auf Wiedersehen mit Freund Sascha Mölders Gemeinsame Zeit beim FC Augsburg

Dass sich die beiden gut verstehen, war bereits am ersten Trainingstag Holzhausers zu erkennen. „Wir haben jetzt schon ein bisschen länger miteinander gesprochen“, berichtete der Ex-Austria-Kapitän in der anschließenden Presserunde.

München – Nach langem Hin und Her ist der Wechsel von Raphael Holzhauser zum TSV 1860 München endlich perfekt. Am Mittwochmorgen meldeten die Löwen Vollzug in der Personalie des zentralen Mittelfeldspielers. Nach acht Jahren im Ausland kehrt der 1,93 Meter große Spielmacher nach Deutschland zurück.

„Wir hatten in letzter Zeit wieder weniger Kontakt. Aber jetzt werden wir bestimmt mal wieder zusammen etwas essen oder trinken gehen. Da freue ich mich schon drauf“, kündigte der Neuzugang mit einem Grinsen auf den Lippen an.

In Zukunft könnte es auch auf beruflicher Ebene wieder mehr Berührungspunkte zwischen den beiden geben. Mölders war in der laufenden Saison als Experte bei Magenta Sport im Einsatz. Nicht unwahrscheinlich also, dass es in der Rückrunde auch zu einem Wiedersehen am Spielfeldrand kommt.

Vorbild Sascha Mölders: Lässt sich auch Holzhauser den Löwen stechen?

Am 1. April ist die U23 des TSV 1860 beim TSV Landsberg und Spielertrainer Mölders zu Gast. Holzhauser wird allerdings zeitgleich mit den Profis im bayrischen Duell beim FC Ingolstadt im Einsatz sein und der Begegnung vermutlich nicht beiwohnen können.

Außerdem teilen die beiden eine Leidenschaft für Tattoos. Mölders trägt die Wappen aller Profivereine, für die er aktiv war, auf der Brust. Im Dezember ließ er sich aus Verbundenheit zu seiner längsten Station 1860 zusätzlich einen großen Löwen auf den Oberschenkel stechen. Auf Holzhausers Rücken sind ebenfalls seine Arbeitgeber im Profibereich abgebildet. Kommt das Wappen der Sechziger bald dazu? (Kilian Drexl)