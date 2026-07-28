Zusammen entwickeln. Den nächsten Schritt gehen. von Oliver Arnold · Gestern, 23:22 Uhr · 0 Leser

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Unsere 2. Herren steht für Entwicklung, Zusammenhalt und den gemeinsamen Willen, besser zu werden. Genau diesen Weg wollen wir auch in der kommenden Saison konsequent fortsetzen – und dafür suchen wir dich! Die Mannschaft hat in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen. Nach der Gründung belegte das Team zunächst den 11. Tabellenplatz. Es folgte Platz 8 mit 28 Punkten und in der abgelaufenen Saison erneut Platz 8 – diesmal jedoch mit starken 40 Punkten. Ein klarer Beleg dafür, dass sich die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt.

Mit einem neuen Trainerteam und viel Motivation starten wir nun in die neue Spielzeit. Unser Ziel ist es, den Kader weiter zu festigen, als Mannschaft den nächsten Schritt zu gehen und uns langfristig in der Kreisliga C nach vorne zu entwickeln. Wir suchen Spieler, die:

⚽ Spaß am Fußball haben,

🤝 Teamgeist mitbringen,

💪 Einsatz zeigen und

📈 sich gemeinsam mit einer ambitionierten Mannschaft weiterentwickeln möchten.