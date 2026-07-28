Zusammen entwickeln. Den nächsten Schritt gehen.

Unsere 2. Herren steht für Entwicklung, Zusammenhalt und den gemeinsamen Willen, besser zu werden. Genau diesen Weg wollen wir auch in der kommenden Saison konsequent fortsetzen – und dafür suchen wir dich!
Die Mannschaft hat in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen. Nach der Gründung belegte das Team zunächst den 11. Tabellenplatz. Es folgte Platz 8 mit 28 Punkten und in der abgelaufenen Saison erneut Platz 8 – diesmal jedoch mit starken 40 Punkten. Ein klarer Beleg dafür, dass sich die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt.
Mit einem neuen Trainerteam und viel Motivation starten wir nun in die neue Spielzeit. Unser Ziel ist es, den Kader weiter zu festigen, als Mannschaft den nächsten Schritt zu gehen und uns langfristig in der Kreisliga C nach vorne zu entwickeln.
Wir suchen Spieler, die:
⚽ Spaß am Fußball haben,
🤝 Teamgeist mitbringen,
💪 Einsatz zeigen und
📈 sich gemeinsam mit einer ambitionierten Mannschaft weiterentwickeln möchten.
Egal, ob du bereits Erfahrung mitbringst oder nach einer neuen sportlichen Herausforderung suchst – wenn du Teil eines Teams werden möchtest, das füreinander einsteht und gemeinsam wachsen will, dann bist du bei uns genau richtig.
📍 Trainingsort: An der Wuhlheide 161, 12459 Berlin (Köpenick)
📩 Interesse?
Melde dich gerne bei unserem Trainer Daniel Schröder:
📧 daniel.schroeder@askania-coepenick.de
📞 0170 4671588
Gemeinsam entwickeln. Gemeinsam wachsen. Gemeinsam den nächsten Schritt gehen.