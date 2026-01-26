Zusagen-Welle beim SFN Vechta!

Der abstiegsbedrohte Landesligist SFN Vechta kann drei Zusagen für die kommende Saison verzeichnen. Das teilte der Tabellen-Vorletzte via Instagram mit. Damit wird ein Zeichen in der schwierigen Lage gesetzt..
Zum einen bleibt Flemming Sager dem Team auch in der kommenden Saison erhalten. Der 32-jährige Stürmer kam 2017 aus Bremerhaven, wo er Jahrelang in der fünftklassigen Bremenliga aktiv war. Seitdem sammelte der Routinier 134 Liga-Einsätze in Bezirks- und Landesliga für Vechta und erzielte 54 Tore. In der laufenden Saison erzielte Sager in sechs Partien einen Treffer.
Zudem gab Felix Klaphake seine Zusage für die kommende Saison. Der 30-Jährige Defensivakteur kam 2024 aus der Landesliga Westfalen, wo er für Borussia Münster aktiv war. 33 Mal stand Klaphake für Vechta seither in der Liga auf dem Platz. In der aktuellen Saison waren es fünf Partien, wobei er einen Treffer beisteuerte.
Der dritte im Bunde ist Luca Imwalle. Der Youngster kam zur aktuellen Saison aus der A-Junioren-Niedersachsenliga vom JFV Rehden und stand in elf Partien auf dem Feld. Dem Verteidiger gelang dabei ein Treffer und stand acht mal in der ersten Elf.
SFN Vechta steht aktuell auf dem vorletzten Platz der Landesliga und hat nur acht Punkte auf dem Konto. Das rettende Ufer ist bereits zwölf Punkte entfernt. Bevor es am 01.03 mit dem richtungsweisenden Auswärtsspiel beim TuS Esens weitergeht, steht noch eine intensive Vorbereitung an. Dafür spielt der Abstiegskandidat am kommenden Freitag gegen Falke Steinfeld, dem Tabellenführer der Kreisliga Vechta.