Zusagen im Speller Trainerteam Kattenbeck, Klimka und Moll bleiben

Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus komplettiert sein Trainerteam für die neue Saison: Jetzt haben auch die Co-Trainer Marius Kattenbeck und Thomas Klimka sowie Torwarttrainer Alex Moll für die Saison 2026/27 zugesagt.

Vorangegangen war Chefcoach Henry Hupe, der die Mannschaft in dieser Saison übernommen hat. Die weiteren Verantwortlichen im Trainerteam brauchten keine lange Bedenkzeit, die Entscheidung für eine weitere Saison bei den Schwarz-Weißen fiel ihnen leicht. „Die Arbeit im Trainerteam ist super. Es macht Spaß“, stellen Kattenbeck, Klimka und Moll übereinstimmend fest. Markus Schütte ist froh, „dass wir schon Klarheit bei den Trainern haben“. Spelles Sportlicher Leiter weiß den Einsatz und die Leistung des Trios zu schätzen. „Sie haben hier etwas bewegt.“ Kattenbeck gehöre fast schon zum Inventar. „Wir sind dankbar, dass er im Sommer die Übergangszeit von Tobias Harink zu Henry Hupe mitgemeistert hat. Er ist auch für die Jungs ein wichtiger Ansprechpartner.“ Der gebürtige Emdettener habe einen guten Namen in Nordrhein-Westfalen und bleibe trotz anderer Anfragen.

Der im Sommer gekommene Klimka arbeite akribisch und sehr gewissenhaft, stellt Schütte fest. „Das sieht man daran, wie er die Jungs vorbereitet, und auch an den Standardtoren. Thomas lässt sich immer etwas einfallen.“ Moll, der auch noch zum Torwartteam gehört, habe für viel positiven Input gesorgt. Das erkenne man auch an der Entwicklung von Keeper Mattis Niemann. Moll sei aber nicht nur für die Torwarte, sondern für die gesamte Mannschaft wichtig. Kattenbeck, der im Sommer in sein viertes Jahr beim SCSV geht, schätzt nicht nur die auf vielen Gesprächen beruhende enge und kollegiale Zusammenarbeit im Trainerteam, sondern den familiären und vertrauensvollen Umgang im ambitionierten Verein. „Es bewegt sich gerade relativ viel. Und das ist so alles zusammen einfach perfekt für mich“, erwähnt er auch den gerade begonnenen Bau des so wichtigen zweiten Kunstrasenplatzes für den SCSV. Die Spieler seien lernwillig, ehrgeizig, gleichzeitig aber auch super mannschaftsdienlich. „Sie entwickeln sich unübersehbar weiter“, sagt der 31-Jährige. Auch das Umfeld passe. „Der Verein ist einfach super. Deswegen bin ich weiterhin froh, dass ich meinen Weg als Co-Trainer mit unseren gemeinsamen Zielen weitergehen kann.“