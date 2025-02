v.l.n.r.: Co-Trainer Dirk Borg, Trainer Friedhelm "Bobby" Schüring

Zusagen für die Saison 2025/2026 Alle Trainer bleiben beim FC Leschede Verlinkte Inhalte Kreisliga Emsland Leschede

Der FC Leschede stellt die Weichen für die kommende Fussballsaison 2025/20256. Ausnahmslos konnten die Verträge mit den Trainern & Betreuern der drei Seniorenteams verlängert werden.

Schüring und Borg auch 25/26 für Leschede tätig Friedhelm „Bobby“ Schüring und Dirk Borg leiten auch in der kommenden Saison die Trainingseinheiten an der Narzissenstrasse. Beide sind seit der aktuellen Saison im Amt und haben nach kurzer Überlegung für die kommende Saison zugesagt. Der FC ist mit der Entwicklung nach dem Neustart zufrieden und steht mit 31 Punkten aus 18 Spielen ordentlich da. Dabei wurden die beiden Derbyheimspiele gegen Concordia mit 3:1 und gegen den SV Listrup mit 2:1 gewonnen. Das Trainergespann schaffte es in kürzester Zeit die beiden Sommerneuzugänge Gerrit Roling und Dominik Gerdes zu integrieren, eine gute Stimmung, sowie sportliche Motivation auf die Mannschaft zu übertragen. Neben dem Trainerteam haben erfreulicherweise auch das langjährige Betreuerpaar Bettina und Thomas Leiphan, sowie Torwarttrainer Jörg Fieselmann ihre Zusage gegeben.

Trainer- und Betreuerteam 2. Mannschaft: v.l.n.r Betreuer Julian Pöttering, Trainer Andre Niemeyer, Co-Trainer Christoph Piepel, Betreuer Michael Hopmann und Andreas Küpker

Trainer bleiben dem FC Leschede erhalten Im Sommer übernahm Andre Niemeyer in Zusammenarbeit mit Christoph Piepel die 2. Mannschaft. Durch die Klassenreform und den damit verbundenen Aufstieg in die 1. Kreisklasse sicherlich kein einfaches Unterfangen. Die Zweite konnte in den meisten Spielen spielerisch mithalten, was unter anderem der 4:3 Heimsieg gegen die SG Bramsche und die vielen knappen Ergebnisse unter Beweis stellen. Leider wurden zu viele der engen Spiele knapp verloren. Dennoch steht die Zweite mit 12 Punkten aus 16 Spielen zumindest auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und hat das Ziel Klassenerhalt vor Augen. In der neuen Saison wird das gesamte Team um Trainer Andre Niemeyer zusammenbleiben um die Entwicklung weiter voranzutreiben. Neben Andre haben ebenfalls Co-Trainer Christoph Piepel und die Betreuer Julian Pöttering, Michael Hopmann und Andreas Küpker zugesagt.

Trainer- und Betreuerteam 3. Mannschaft: v.l.n.r Trainer Michael Timmer, Marius Scheffer, Niklas Dambon und Betreuer Alexander Keutz

Trainerteam bleibt Leschede erhalten Toll anzusehen, wie die neu angemeldete Dritte unter der Leitung von den Trainern Michael Timmer, Marius Scheffer und Niklas Dambon einen Sieg nach dem Anderen einfahren konnte. Dabei wurde mehrere Kantersiege eingefahren, wie etwa dem 12:1 Auftaktsieg in Altenlingen. Lediglich dem TUS Lingen III muss man in der Tabelle (noch) den Vortritt lassen. Dementsprechend erfreut es uns, dass das gesamte Trainerteam und Betreuer Alexander Keutz auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie bei der Dritten stehen werden.