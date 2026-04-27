Zusagen für die neue Saison Teil 1

10 Spieler haben ligaunabhängig dem 1. CBC Sport Kassel ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Hauptgrund dafür ist die sportliche Entwicklung in der Rückrunde. Nicht nur spielerisch ging es bergauf, auch die Mannschaft ist in kurzer Zeit wieder eng zusammengewachsen und zu einer echten Einheit geworden.

Darüber hinaus passiert beim BC Sport Kassel aktuell auch im Hintergrund sehr viel. Entwicklungen die von den Spielern deutlich wahrgenommen und positiv bewertet werden.