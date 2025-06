Zusagen beim Oberliga-Absteiger, neues Kapitel wird aufgeschlagen

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Weitere Zusagen für die kommende Saison - ein alter Bekannter kommt nach einem halben Jahr zurück

Wir dürfen euch mitteilen, dass die beiden Ludwigsfelder Augusto Bambi und Joel da Silva für die kommende Saison zugesagt haben und ihr Verträge verlängern. Dazu kommt Teisir Alhasan, der sich in seinem ersten Männerjahr bei uns sehr gut entwickelt hat. Mit Kaloyan Atanasov hat auch ein Spieler zugesagt, der im letzten halben Jahr zum Kader von Croatia Berlin gehörte, wohin er in der letzten Winterpause gewechselt ist.

Enrico Barkowski übernimmt Koordination im Kleinfeldbereich

Der Ludwigsfelder FC stellt die Weichen für die Zukunft im Nachwuchsbereich neu: Ab sofort übernimmt Vizepräsident Enrico Barkowski die Funktion des Kleinfeldkoordinators.

Mit dieser Position stärkt der Verein gezielt die Strukturen im Bereich der jüngeren Jahrgänge und setzt auf eine enge Begleitung der Mannschaften sowie eine nachhaltige sportliche Entwicklung.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Enrico und wünschen ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg und gutes Gelingen!

Neues Kapitel im Frauensport – Eintracht KW stellt sportliche Leitung neu auf

Eintracht Königs Wusterhausen schlägt ein spannendes neues Kapitel im Frauenfußball auf: Mit sofortiger Wirkung übernehmen Carina Boggasch und Marcel Werner zentrale Rollen in der sportlichen Ausrichtung unserer Frauen- und Mädchenmannschaften.

Den Posten des hauptverantwortlichen Trainers der Frauenmannschaft übernimmt Marcel Werner, ein zweifacher Familienvater mit ehrgeizigen Zielen:

„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und habe große Erwartungen gemeinsam an uns als Team. Jetzt geht es darum, die Mannschaft Schritt für Schritt weiterzuentwickeln und im besten Fall etwas Großes aufzubauen. Ein Dank an die Verantwortlichen für das Vertrauen – ich freue mich auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Eintracht KW!“

Carina Boggasch, ebenfalls zweifache Mutter, übernimmt ab sofort die Rolle der sportlichen Leiterin für den gesamten Frauen- und Mädchensport in Königs Wusterhausen. Ihr Fokus liegt klar auf dem Aufbau und der Förderung der Nachwuchsarbeit:

„Nachhaltiger Erfolg im Frauenfußball beginnt mit einer starken Basis im Juniorinnenbereich. Unser Ziel ist es, weitere Mädchenmannschaften zu gründen und die Übergänge in den Frauenbereich gezielt zu fördern. Die letzten Wochen waren bereits intensiv – und wir haben tolle Neuigkeiten für die neue Saison. Aber mehr dazu verraten wir später. Seid gespannt!“

Beide bringen nicht nur große Erfahrung mit, sondern auch Erfolge: In ihrer bisherigen Zusammenarbeit, unter anderem bei Phoenix Wildau, konnten sie gemeinsam den Kreispokal und die Kreismeisterschaft gewinnen. Nach der Auflösung der Frauenmannschaft in Deutsch Wusterhausen schließen sie sich nun der Eintracht-Familie an – als bekannte Gesichter mit ehrgeiziger Vision.