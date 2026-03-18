Zusage des Trainerteams TSV Waldkappel setzt auf Schmidt, Beier und van Berg von red · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Der TSV Waldkappel setzt auf Beständigkeit und hat frühzeitig die personellen Weichen für die Saison 2026/27 gestellt. Wie der Kreisoberligist auf seiner Homepage mitteilt, bleiben Cheftrainer Manuel Schmidt, Co-Trainer Michael Beier und Tim van Berg als Verantwortlicher der zweiten Mannschaft dem Verein auch in der kommenden Spielzeit erhalten.

Für Schmidt beginnt damit im Sommer bereits das dritte Jahr an der Seitenlinie der ersten Mannschaft. Seit seinem Amtsantritt zur Saison 2024/25 hat der gebürtige Bebraner die Entwicklung des Teams spürbar vorangetrieben. Besonders die vergangene Spielzeit unterstrich seinen Einfluss: Mit Rang vier und 54 Punkten aus 30 Partien spielte Waldkappel nach Vereinsangaben die beste Kreisoberliga-Saison seit mehr als zehn Jahren. Auch in der laufenden Runde knüpfte die Mannschaft über weite Strecken an diese Leistungen an. Umso größer ist im Verein die Zufriedenheit darüber, dass Schmidt seinen Weg im Schemmerfeld fortsetzt. Die Verlängerung wurde bereits in der vergangenen Woche intern bekanntgegeben und von der Mannschaft mit großem Beifall aufgenommen.

Ebenfalls an Bord bleibt Michael Beier, der in Waldkappel als Rückkehrer eine besondere Rolle einnimmt. Der gebürtige Harmuthsachser war früher selbst für den TSV aktiv und kehrte in der vergangenen Saison zum Verein zurück. Inzwischen gehört er fest zum Trainerstab der ersten Mannschaft und vertrat Schmidt während dessen Weltreise. Im Verein wird seine Arbeit ebenso geschätzt wie seine fachliche Qualifikation, die unter anderem aus Trainerlizenzen und langjähriger Erfahrung im Junioren-Leistungsfußball beim KSV Hessen Kassel herrührt. Komplettiert wird das bestätigte Trainer-Trio durch Tim van Berg, der auch in der kommenden Saison die zweite Mannschaft betreuen wird. Der frühere Spieler des TSV kam 2018 nach Waldkappel, lief sowohl für die erste als auch für die zweite Mannschaft auf und führte die Erste in der Saison 2022/23 sogar als Kapitän aufs Feld. Unter seiner Leitung hat die Reserve in dieser Spielzeit in der Kreisliga B einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht und sich in der Tabelle verbessert.