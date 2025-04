Eine MSV-Invasion wird es auch in Gladbach geben. – Foto: Marcel Eichholz

Zusätzliches Kontingent: MSV-Fans erobern den Borussia Park Die Fans des MSV Duisburg sind einmal mehr auf Rekordjagd. Tausende Tickets für das Auswärtsspiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach sind bereits vergriffen.

Der MSV Duisburg und seine Fans jagen in der laufenden Saison der Regionalliga West einen Rekord nach dem anderen. Bislang stellten die Zebras in jedem Auswärtsspiel das größte Gästekontingent. Mit rund 8.000 reisten die meisten Anhänger zum Derby bei Rot-Weiß Oberhausen, doch eine neue Bestmarke ist bereits in Sichtweite. Tickets für das mögliche Aufstiegsspiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach gehen weg wie warme Semmeln.

In exakt zwei Wochen spielt der Meidericher Spielverein gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, bei den Gladbachern handelt es sich nur um die U23 und es ist eine Partie in der Regionalliga, doch Bundesliga-Flair wird es definitiv geben. Auf Anweisung der Zentralen Informationsstelle für Sporteinsätze (ZIS) wurde das Duell vom traditionsreichen Grenzlandstadion in den Borussia-Park verlegt. Auch die Kulisse dürfte eher Bundesliga-reif sein. Enormer Ansturm auf Tickets

Zunächst standen den Meiderichern 5.500 Tickets in den Blöcken 6, 6a, 7 sowie 7a zur Verfügung. Pünktlich um 13 Uhr startete am Freitagmittag der Online-Vorverkauf und keine zwei Stunden später war das Kontingent nicht nur erschöpft, sondern auch zahlreiche weitere Zugangsberechtigungen an den Fan gebracht. Wie der MSV mitteilt, waren um 15 Uhr, also zwei Stunden nach Vorverkaufsstart, schon 5.757 Tickets verkauft - nun, um kurz nach 16 Uhr dürften es schon einige mehr sein, denn der Block 5 weist nur noch vereinzelte freie Plätze auf und auch im angrenzenden Block 4 werden die Lücken stetig größer. Geschätzt dürften demnach schon deutlich über 7.000 MSV-Fans ein Ticket für das Spiel erworben haben. Ob weitere Blöcke freigeschaltet werden und wenn ja, in welcher Reihenfolge ist nicht bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass die gesamte Südtribüne in blau-weißer Hand sein könnte.

MSV-Fans kaufen den Borussia-Park leer. – Foto: Screenshot MSV-Ticketshop