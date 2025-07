Zusätzlicher Härtetest: VfV 06 Hildesheim empfängt Göttingen 05

Der VfV 06 Hildesheim bestreitet am Donnerstagabend (19 Uhr) ein weiteres Testspiel in der laufenden Saisonvorbereitung. Gegner auf dem Platz an der Radrennbahn ist der 1. FC Göttingen 05, Dritter der vergangenen Landesliga-Saison. Die Partie ergänzt den Vorbereitungsplan der Domstadtelf und dient Cheftrainer Ridhar Kitar als zusätzliche Gelegenheit, taktische Abläufe zu justieren und Kaderkonstellationen zu erproben.