Zusätzlicher Absteiger gesucht: Wie läuft die Landesliga-Relegation?

Mit dem Abstieg des SV Blau-Weiß Zorbau aus der Oberliga stand fest: In der Verbandsliga Sachsen-Anhalt wird es einen zusätzlichen Absteiger geben. Das wiederum hat direkten Einfluss auf die Landesliga. Auch in der zweithöchsten Spielklasse des Bundeslandes muss eine Mannschaft zusätzlich absteigen. Diese wird in einer Relegation ermittelt.

Während die vier Letztplatzierten beider Landesliga-Staffeln direkt den Gang in die Landesklasse antreten, rücken dann jeweils die Fünftletzten in den Fokus. In der LOTTO-Landesliga Nord wäre das aktuell der MSV Börde, in der Süd-Staffel der SSC Weißenfels II. Vor dem letzten Spieltag aber sind aufgrund der engen Tabellensituationen in beiden Staffeln noch mehrere Konstellationen möglich. Im Norden sind der SV Arminia Magdeburg und der MSC Preussen noch mit in der Verlosung, im Süden der TSV Rot-Weiß Zerbst und der SV Eintracht Elster.

Während die teilnehmenden Teams der Relegation noch fraglich sind, ist der Modus schon klar. "Die Relegation wird am Wochenende nach dem letzten Spieltag mit Hin- und Rückspiel nach Europapokalregeln ausgetragen", heißt es dazu in der Ausschreibung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Dabei müssen sich die Mannschaften auf einen straffen Zeitplan einstellen: Das Hinspiel steigt am Freitag, den 20. Juni. Das Rückspiel folgt bereits am Sonntag (22. Juni).