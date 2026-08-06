„Zusätzliche Brisanz“ im Jena-Derby

Mit einer beeindruckenden Moral hat sich Schott Jena II zum Saisonauftakt beim Aufsteiger Germania Ilmenau nach einem 0:2-Rückstand und in Unterzahl noch ein 2:2 erkämpft. Vor dem ersten Derby der neuen Landesklasse-Saison gegen den SV Thüringen Jena spricht Führungsspieler Justin Grieser über den gelungenen Auftakt, die besondere Brisanz des Stadtduells und die Voraussetzungen für den ersten Dreier.

Der Saisonstart verlief für Schott Jena II alles andere als einfach. Nach einem frühen Zwei-Tore-Rückstand und einer Roten Karte schien die Partie bereits verloren, doch die Mannschaft kämpfte sich eindrucksvoll zurück. „Insgesamt sind wir da auf jeden Fall zufrieden. Ich meine, mit einem Mann weniger einen 2:0-Rückstand aufzuholen, ist nie leicht. Da haben wir Moral bewiesen, auch wenn es an einigen Stellen spielerisch an diesem Tag zu wenig war“, ordnet Grieser den Auftakt ein. Vor allem die Reaktion der Mannschaft stimmt den langjährigen Schott-Akteur optimistisch für die kommenden Wochen.

Das Derby als Jahreshighlight

Für Grieser ist das Duell gegen den FC Thüringen Jena weit mehr als ein gewöhnliches Punktspiel. Der Spieler von Schott Jena II kennt die Stadtderbys seit vielen Jahren und weiß genau, was seine Mannschaft erwartet. „Das Derby gegen Thüringen ist immer ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Es ist immer Feuer in diesem Derby und ich denke, es wird auch dieses Mal wieder ein heiß umkämpftes Spiel.“ Emotionen, intensive Zweikämpfe und eine besondere Atmosphäre seien in dieser Begegnung garantiert.

Persönliche Bekanntschaften sorgen für zusätzliche Brisanz

Die räumliche Nähe beider Vereine sorgt dafür, dass sich viele Spieler seit Jahren kennen. Auch Grieser verbindet mit einigen Akteuren des Stadtrivalen mehr als nur die Duelle auf dem Platz. „Natürlich kennt man ein, zwei Spieler persönlich, aber das macht es gerade immer so emotional und aufregend, weil man dann noch weniger verlieren möchte, um sich im Nachhinein etwas anhören zu müssen.“ Gerade diese persönlichen Verbindungen verleihen dem Derby laut Grieser noch einmal eine ganz besondere Würze.