Zurückhaltender Verfolger: TSV Pentenried fehlt Toptorjäger Irzinger lange

Verhaltener Blick auf die restliche Saison: Wegen der durchwachsenen Vorbereitung und personeller Umstrukturierungen bläst Stefan Suchanke trotz Platz fünf nicht zum Angriff. – Foto: Andrea Jaksch

Seinen Kader hat Suchanke in der Winterpause weiter verbreitert. Er überzeugte Mario Müller und Nico Seeberger, die eine lange fußballerische Pause hinter sich haben, von einem Comeback. Tuncay Karaduman hat seine Ausbildung bei der Polizei abgeschlossen und ist fortan zeitlich deutlich flexibler. „Das freut mich sehr“, sagt Suchanke. Mehr Personal ist auch nötig, denn Björn Papelitzky und Nepomuk Freudl sind wie schon zu Saisonbeginn zu einer längeren gemeinsamen Reise aufgebrochen. Besonders schmerzhaft ist der Ausfall von Toptorjäger Constantin Irzinger, der mit Kreuzbandriss lange fehlen wird.

Für Stefan Suchanke war Kreativität gefragt. „Ich musste mir etwas einfallen lassen“, sagt der Trainer des TSV Pentenried. Der 45-Jährige war es aus seinen vielen Jahren beim SV Planegg-Krailling gewohnt, im Winter auf Kunstrasen zu trainieren. Bei seinem neuen Verein am Römerfeld gibt es jedoch auf dem Fußballgelände kein künstliches Geläuf. „Leider war der Winter zudem ziemlich hartnäckig“, sagt Suchanke. Also lud er seine Schützlinge auch mal zu einem spontanen Kick in die Soccer-Five-Arena im Sportzentrum Martinsried ein.

Irzingers Absenz und die durchwachsenen Ergebnisse in der Vorbereitung lassen Suchanke verhalten auf die restlichen Partien in der Kreisklasse 1 blicken. „Wir sollten erst mal nur von Spiel zu Spiel schauen“, stellt der TSV-Coach klar. Als Tabellenfünfter haben die Pentenrieder noch Anschluss an die Spitzenplätze. „Die Position zu halten, wäre aber auch ein Erfolg“, konstatiert Suchanke.

Verbessern müssen seine Fußballer besonders die Defensive, denn sie spielten in dieser Saison erst einmal zu null. Auch in der Wintervorbereitung gelang dies nur beim überzeugenden 3:0-Sieg in Pöcking, dem einzigen Erfolg der Testspielphase. Die Generalprobe ging am Sonntag zu Hause gegen den MTV Dießen knapp mit 2:3 verloren. „Man hat aber trotzdem gesehen, dass wir uns auf unserem Platz wohler fühlen als auf Kunstrasen“, sagt Suchanke.

Deshalb ist er auch zuversichtlich für das Heimspiel am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen die abstiegsbedrohten Sportfreunde Breitbrunn. Da wollen sich die Römerfelder für die bittere 2:3-Niederlage aus der Hinrunde revanchieren. Eine Woche später steht das Verfolgerduell beim ambitionierten SC Fürstenfeldbruck auf dem Programm. Wiederum nur sieben Tage später kommt der derzeitige Tabellenzweite, TSV Alling, ins Würmtal. Spätestens dann dürften die Pentenrieder wissen, ob sie noch mal ganz oben ranschnuppern können.