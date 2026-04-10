Zurück zur Breite, zurück zur Hoffnung

– Foto: Philipp Reichelt

Beim RSV richtet sich der Blick vor allem auf die personelle Situation – und die hat sich deutlich entspannt. Trainer Mike Friedrich beschreibt die Entwicklung mit hörbarer Erleichterung: „Endlich löst sich unser Lazarett auf, von acht verletzten Stammspielern sind fast alle zurück. Wir können wieder fast aus dem Vollen schöpfen. Einer fehlt urlaubsbedingt, aber sonst sieht es positiv aus.“

Wenn der RSV Rehburg am Sonnabend den VfL Bückeburg empfängt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Während Rehburg im Tabellenmittelfeld (11., 25 Punkte) Stabilität sucht, reist Bückeburg als Dritter (41 Punkte) mit Selbstvertrauen an.

Die Rückkehr vieler Leistungsträger soll helfen, die zuletzt schwankenden Leistungen zu stabilisieren – und sorgt intern für neuen Optimismus. Nach der 0:2-Niederlage in Heiligenfelde richtet sich der Blick nun nach vorn. Friedrich formuliert den Anspruch so: „Wir müssen die positive Entwicklung festhalten, gute Laune mitnehmen und unseren Zusammenhalt als Mannschaft nutzen, um im heimischen Sportpark unsere Heimstärke zu zeigen.“

Morgen, 14:00 Uhr RSV Rehburg Rehburg VfL Bückeburg Bückeburg 14:00 PUSH

Auch die Herangehensweise ist klar umrissen: „Dann werden wir ein gutes Spiel abliefern, kämpferisch auftreten und hoffen, dass die Leistung wieder nach oben geht und sich das auch im Ergebnis widerspiegelt, damit wir endlich wieder ein Erfolgserlebnis haben.“ Im Training gehe es nun um „den Feinschliff“, um anschließend „mit breiter Brust gegen Bückeburg anzutreten“.

Doch der Gegner bringt nicht nur Qualität, sondern auch Selbstvertrauen mit. Nach dem 5:0 im Nachholspiel gegen den FC Sulingen will der VfL seinen Lauf fortsetzen. Co-Trainer Michael Evers formuliert es so: „Natürlich wollen wir den aktuellen Trend fortführen und den nächsten Sieg einfahren, wissen aber auch, dass Rehburg in der Offensive große Stärken hat.“

Daraus leitet sich für die Gäste eine klare taktische Maßgabe ab: „Das heißt für uns, dass wir im Defensivverbund wieder stabil stehen müssen und eventuelle Kontersituationen des Gegners unterbinden müssen.“ Zudem schwingt ein zusätzlicher Anreiz mit: „Außerdem wollen wir die Heimniederlage aus dem Hinspiel wieder wettmachen.“

So treffen in Rehburg zwei Mannschaften aufeinander, die jeweils gute Gründe haben, den nächsten Schritt zu machen.