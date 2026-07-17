Zurück zur alten Struktur: SFV Magdeburg führt Stadtliga wieder ein Aus dem Verband +++ Der Stadtfachverband Magdeburg setzt in der neuen Spielzeit wieder auf zwei Spielklassen von Kevin Gehring · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Henning

Aufgrund des Mangels an Mannschaften hatte der Stadtfachverband (SFV) Magdeburg im vergangenen Sommer die Stadtliga eingestampft. Der Punktspielbetrieb der Herren fand in der Landeshauptstadt nur noch in einer zweigeteilten Stadtoberliga - mit Vorrunde sowie Meisterschafts- und Platzierungsrunde - statt. Zur neuen Saison kehrt man jedoch zu zwei Spielklassen-Ebenen zurück. Auch bei den Ü35-Herren und den Kleinfeld-Herren ist die Staffeleinteilung raus.

Stadtoberliga Magdeburg Die wieder eingleisige Stadtoberliga setzt sich aus den Mannschaften der vergangenen Meisterschaftsrunde zusammen. Einziger Unterschied: Der SV Fortuna III hat auf sein Startrecht verzichtet, dafür rückt der Fermersleber SV aus der Platzierungsrunde nach. Zudem starten mit Roter Stern Sudenburg, dem BSV 79 und dem SV Seilerwiesen gleich drei Landesklasse-Absteiger in der mit zwölf Vertretern besetzten Stadtoberliga. So sieht die Stadtoberliga Magdeburg in der Saison 2026/27 aus

Roter Stern Sudenburg (Ab)

BSV 79 Magdeburg (Ab)

SV Seilerwiesen (Ab)

VfB Ottersleben II

SSV Besiegdas 03

MSV Börde II

SG MSV Preussen/FC Zukunft

SV Arminia II

SG Handwerk

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt II

MSC Preussen II

Fermersleber SV 1895 Stadtliga Magdeburg Die Teams aus der Stadtoberliga-Platzierungsrunde der vergangenen Saison starten 2026/27 in der wieder eingeführten Stadtliga. Darunter ist auch der USC Otto von Guericke, der in der zweiten Saisonhälfte der abgelaufenen Spielzeit bereits außerhalb der Wertung teilgenommen hatte. Neu im Betrieb ist die Zweitvertretung der SG Handwerk: Zum ersten Mal seit der Saison 2015/16 gibt es am Umfassungsweg wieder zwei Großfeld-Vertretungen. So sieht die Stadtliga Magdeburg in der Saison 2026/27 aus