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Allgemeines
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Zurück zur alten Struktur: SFV Magdeburg führt Stadtliga wieder ein
Aus dem Verband +++ Der Stadtfachverband Magdeburg setzt in der neuen Spielzeit wieder auf zwei Spielklassen
Aufgrund des Mangels an Mannschaften hatte der Stadtfachverband (SFV) Magdeburg im vergangenen Sommer die Stadtliga eingestampft. Der Punktspielbetrieb der Herren fand in der Landeshauptstadt nur noch in einer zweigeteilten Stadtoberliga - mit Vorrunde sowie Meisterschafts- und Platzierungsrunde - statt. Zur neuen Saison kehrt man jedoch zu zwei Spielklassen-Ebenen zurück. Auch bei den Ü35-Herren und den Kleinfeld-Herren ist die Staffeleinteilung raus.
Stadtoberliga Magdeburg
Die wieder eingleisige Stadtoberliga setzt sich aus den Mannschaften der vergangenen Meisterschaftsrunde zusammen. Einziger Unterschied: Der SV Fortuna III hat auf sein Startrecht verzichtet, dafür rückt der Fermersleber SV aus der Platzierungsrunde nach. Zudem starten mit Roter Stern Sudenburg, dem BSV 79 und dem SV Seilerwiesen gleich drei Landesklasse-Absteiger in der mit zwölf Vertretern besetzten Stadtoberliga.
So sieht die Stadtoberliga Magdeburg in der Saison 2026/27 aus
Roter Stern Sudenburg (Ab)
BSV 79 Magdeburg (Ab)
SV Seilerwiesen (Ab)
VfB Ottersleben II
SSV Besiegdas 03
MSV Börde II
SG MSV Preussen/FC Zukunft
SV Arminia II
SG Handwerk
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt II
MSC Preussen II
Fermersleber SV 1895
Stadtliga Magdeburg
Die Teams aus der Stadtoberliga-Platzierungsrunde der vergangenen Saison starten 2026/27 in der wieder eingeführten Stadtliga. Darunter ist auch der USC Otto von Guericke, der in der zweiten Saisonhälfte der abgelaufenen Spielzeit bereits außerhalb der Wertung teilgenommen hatte. Neu im Betrieb ist die Zweitvertretung der SG Handwerk: Zum ersten Mal seit der Saison 2015/16 gibt es am Umfassungsweg wieder zwei Großfeld-Vertretungen.
So sieht die Stadtliga Magdeburg in der Saison 2026/27 aus
SV Fortuna Magdeburg III
Roter Stern Sudenburg II
SV Aufbau/Empor-Ost
MSV Börde III
Germania Olvenstedt II
FC International
SV Pechau
Post SV Magdeburg
USC Magdeburg
SG Handwerk II (Neu)
So sieht die Herren-Ü35-Stadtliga in der Saison 2026/27 aus
MSV Börde
VfB Ottersleben
SV Union Heyrothsberge
SG FC Zukunft/Roter Stern Sudenburg
SV Arminia
Germania Olvenstedt
SV Irxleben
Union Schönebeck
1. FC Magdeburg (Auf)
So sieht die Herren-Ü35-Stadtklasse in der Saison 2026/27 aus
SG MSV Preussen/MSC Preussen (Ab)
SSV Besiegdas 03
SG Handwerk
Fermersleber SV 1895
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
SG WSG Cracau/BSV 79
SV Aufbau/Empor-Ost
SV Seilerwiesen (Neu)
So sieht die Kleinfeld-Herrren-Stadtliga in der Saison 2026/27 aus
VfB Ottersleben
1. FC Magdeburg
SV Aufbau/Empor-Ost
SG Eintracht Ebendorf
TSV Niederndodeleben
MSV Börde
Nedlitzer SV Germania
SV Arminia Magdeburg
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
SG Blau-Weiß Gerwisch
So sieht die Kleinfeld-Herrren-Stadtklasse in der Saison 2026/27 aus