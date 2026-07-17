 2026-07-16T13:43:51.953Z

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Zurück zur alten Struktur: SFV Magdeburg führt Stadtliga wieder ein

Aus dem Verband +++ Der Stadtfachverband Magdeburg setzt in der neuen Spielzeit wieder auf zwei Spielklassen

von Kevin Gehring · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffi Henning

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Stadtliga
MSV 90 Preussen/FC Zukunft

Aufgrund des Mangels an Mannschaften hatte der Stadtfachverband (SFV) Magdeburg im vergangenen Sommer die Stadtliga eingestampft. Der Punktspielbetrieb der Herren fand in der Landeshauptstadt nur noch in einer zweigeteilten Stadtoberliga - mit Vorrunde sowie Meisterschafts- und Platzierungsrunde - statt. Zur neuen Saison kehrt man jedoch zu zwei Spielklassen-Ebenen zurück. Auch bei den Ü35-Herren und den Kleinfeld-Herren ist die Staffeleinteilung raus.

Stadtoberliga Magdeburg

Die wieder eingleisige Stadtoberliga setzt sich aus den Mannschaften der vergangenen Meisterschaftsrunde zusammen. Einziger Unterschied: Der SV Fortuna III hat auf sein Startrecht verzichtet, dafür rückt der Fermersleber SV aus der Platzierungsrunde nach. Zudem starten mit Roter Stern Sudenburg, dem BSV 79 und dem SV Seilerwiesen gleich drei Landesklasse-Absteiger in der mit zwölf Vertretern besetzten Stadtoberliga.

So sieht die Stadtoberliga Magdeburg in der Saison 2026/27 aus

  • Roter Stern Sudenburg (Ab)
  • BSV 79 Magdeburg (Ab)
  • SV Seilerwiesen (Ab)
  • VfB Ottersleben II
  • SSV Besiegdas 03
  • MSV Börde II
  • SG MSV Preussen/FC Zukunft
  • SV Arminia II
  • SG Handwerk
  • TuS 1860 Magdeburg-Neustadt II
  • MSC Preussen II
  • Fermersleber SV 1895

Stadtliga Magdeburg

Die Teams aus der Stadtoberliga-Platzierungsrunde der vergangenen Saison starten 2026/27 in der wieder eingeführten Stadtliga. Darunter ist auch der USC Otto von Guericke, der in der zweiten Saisonhälfte der abgelaufenen Spielzeit bereits außerhalb der Wertung teilgenommen hatte. Neu im Betrieb ist die Zweitvertretung der SG Handwerk: Zum ersten Mal seit der Saison 2015/16 gibt es am Umfassungsweg wieder zwei Großfeld-Vertretungen.

So sieht die Stadtliga Magdeburg in der Saison 2026/27 aus

  • SV Fortuna Magdeburg III
  • Roter Stern Sudenburg II
  • SV Aufbau/Empor-Ost
  • MSV Börde III
  • Germania Olvenstedt II
  • FC International
  • SV Pechau
  • Post SV Magdeburg
  • USC Magdeburg
  • SG Handwerk II (Neu)

So sieht die Herren-Ü35-Stadtliga in der Saison 2026/27 aus

  • MSV Börde
  • VfB Ottersleben
  • SV Union Heyrothsberge
  • SG FC Zukunft/Roter Stern Sudenburg
  • SV Arminia
  • Germania Olvenstedt
  • SV Irxleben
  • Union Schönebeck
  • 1. FC Magdeburg (Auf)

So sieht die Herren-Ü35-Stadtklasse in der Saison 2026/27 aus

  • SG MSV Preussen/MSC Preussen (Ab)
  • SSV Besiegdas 03
  • SG Handwerk
  • Fermersleber SV 1895
  • TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
  • SG WSG Cracau/BSV 79
  • SV Aufbau/Empor-Ost
  • SV Seilerwiesen (Neu)

So sieht die Kleinfeld-Herrren-Stadtliga in der Saison 2026/27 aus

  • VfB Ottersleben
  • 1. FC Magdeburg
  • SV Aufbau/Empor-Ost
  • SG Eintracht Ebendorf
  • TSV Niederndodeleben
  • MSV Börde
  • Nedlitzer SV Germania
  • SV Arminia Magdeburg
  • TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
  • SG Blau-Weiß Gerwisch

So sieht die Kleinfeld-Herrren-Stadtklasse in der Saison 2026/27 aus

  • SV Seilerwiesen
  • Katholischer SC Blau-Weiß
  • MSV 90 Preussen
  • Germania Olvenstedt
  • SV Arminia Magdeburg II
  • BSV 79 Magdeburg
  • Fermersleber SV 1895