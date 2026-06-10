Zurück zum Stallgeruch – Waltscheff kehrt nach Hechendorf zurück Kreisklasse 1 Zugspitze von Tobias Huber · Heute, 09:26 Uhr · 0 Leser

Florian Weißleder (rechts) muss beim TSV Hechendorf seine Segel streichen. – Foto: Maximilian Merkl

Frederik Waltscheff löst Florian Weißleder als Trainer des TSV Hechendorf ab.

So hatte sich Tom Ruhdorfer eine seiner ersten Amtshandlungen als frisch gewählter Fußballabteilungsleiter des TSV Hechendorf nicht vorgestellt: „Da bist du keine drei Monate im Amt und musst solche Gespräche führen“, sagt Ruhdorfer, der bis vor einem Jahr noch Coach des Kreisklassisten vom Pilsensee war. Von seinem Nachfolger, Florian Weißleder, trennte sich der Verein nun nach nur zwölf Monaten. Dabei hatten die Hechendorfer immerhin Rang sechs in der Kreisklasse 1 erreicht, besser waren sie noch nie gewesen. „Es hat zwischen ihm und der Mannschaft einfach nicht so gefunkt“, bedauert Ruhdorfer. Beide Parteien seien im Guten auseinandergegangen. Weißleder: „Ich würde es so sagen: Das Schloss ist offen, aber noch da. Ein Wiedersehen ist nicht ausgeschlossen.“ Er sieht sich schon nach einer neuen Herausforderung um.