Zurück zum Stallgeruch – Waltscheff kehrt nach Hechendorf zurück

Frederik Waltscheff löst Florian Weißleder als Trainer des TSV Hechendorf ab.
So hatte sich Tom Ruhdorfer eine seiner ersten Amtshandlungen als frisch gewählter Fußballabteilungsleiter des TSV Hechendorf nicht vorgestellt: „Da bist du keine drei Monate im Amt und musst solche Gespräche führen“, sagt Ruhdorfer, der bis vor einem Jahr noch Coach des Kreisklassisten vom Pilsensee war. Von seinem Nachfolger, Florian Weißleder, trennte sich der Verein nun nach nur zwölf Monaten.
Dabei hatten die Hechendorfer immerhin Rang sechs in der Kreisklasse 1 erreicht, besser waren sie noch nie gewesen. „Es hat zwischen ihm und der Mannschaft einfach nicht so gefunkt“, bedauert Ruhdorfer. Beide Parteien seien im Guten auseinandergegangen. Weißleder: „Ich würde es so sagen: Das Schloss ist offen, aber noch da. Ein Wiedersehen ist nicht ausgeschlossen.“ Er sieht sich schon nach einer neuen Herausforderung um.
Seine Nachfolge haben die Fußballer vom Pilsensee bereits geklärt. Nachdem sie sich zuletzt mit Weißleder zum ersten Mal seit Langem für eine externe Variante entschieden hatten, hat der Neue definitiv Stallgeruch. „Ich bin ein Ur-Hechendorfer“, sagt Frederik Waltscheff. Der 42 Jahre alte Familienvater verließ erst mit 20 Jahren den Klub, spielte zunächst Kreisliga bei Nachbar TSV Oberalting-Seefeld. Anschließend folgte eine längere Pause wegen seines Lehramtsstudiums in München. Über den Umweg Sportfreunde Breitbrunn kehrte Waltscheff 2017 zurück nach Hechendorf. Zuletzt fungierte er dort als Co-Trainer von Weißleder und half noch gelegentlich in der zweiten Mannschaft aus. In sieben Partien in der B-Klasse erzielte er immerhin drei Treffer.
Unterstützt wird Waltscheff in der kommenden Saison von Fabian Jung (spielender Co-Trainer), dem zweiten Co-Trainer Bastian Frühholz und Torwarttrainer Helmut Mayer. „Unser Ziel für die neue Saison ist, dass die Jungs richtig Bock auf Training und Spiel haben. Spaß und Intensität sollen dabei ganz oben stehen“, erläutert Walt㈠scheff. „Unser Anspruch ist dabei, die starken individuellen Qualitäten des Einzelnen zu fördern und dem Potenzial des gesamten Kaders gerecht zu werden“, so der Mittelschullehrer in Landsberg. Für diese Aufgabe sei er der Richtige: „Da ich die Jungs seit Jahren kenne, mit ihnen zusammengespielt habe und sie sehr schätze, ist diese Aufgabe eine Herzensangelegenheit für mich.“