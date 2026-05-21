Zurück zum Spaß: Sänger führt Westernkotten II mit zum Wiederaufstieg Unser Spieler der Woche von Benedikt Hitze · Heute, 10:22 Uhr · 0 Leser

Beim SuS Bad Westernkotten II herrscht nach dem geschafften Wiederaufstieg Partystimmung. Sinnbildlich für die sportliche Konstanz steht Offensivakteur Jonas Sänger, der beim jüngsten Erfolg gleich fünfmal einnetzte. Nach seinem Fünferpack spricht Sänger im Interview über die Gründe für seine starke 25-Tore-Quote, das Erfolgsgeheimnis des Teams und den geschafften Sprung zurück nach oben.

Fünf Tore und ein Hauch von Selbstkritik Fünf Treffer in einem einzigen Meisterschaftsspiel sind ein Meilenstein, den Sänger in seiner bisherigen Seniorenkarriere noch nicht erreicht hatte – in der Saison 2023/24 gelang ihm zuvor einmal ein Viererpack. Trotz der aktuellen Gala zeigt sich der Angreifer gewohnt ehrgeizig: „Mich hat tatsächlich sehr geärgert, dass ich in der ersten Halbzeit die eine oder andere hundertprozentige Chance vergeben hatte“, analysiert er sachlich. Nach zwei Treffern im ersten Durchgang ließ er nach dem Seitenwechsel drei weitere Tore folgen. „Fünf Tore zu schießen, ist natürlich trotzdem ein schönes Gefühl.“ Besonders bemerkenswert ist allerdings der kurze Zeitabstand zwischen seinen Toren, der fast an Robert Lewandowski erinnert. Für seinen Doppelpack in der ersten Halbzeit brauchte Sänger nur zwei Minuten, während er seine drei Treffer in der zweiten Halbzeit innerhalb von vier Minuten erzielte. Macht insgesamt fünf Tore in nur sechs Minuten – selbst Lewandowski dürfte bei so einer Quote staunen. _____________________

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Seine anhaltende Treffsicherheit – bereits in der Vergangenheit knackte er die 20-Tore-Marke – schreibt er vor allem dem Kollektiv zu. Ein spezielles Geheimnis gäbe es nicht, vielmehr seien es die Teamkollegen, die ihn auf dem Platz immer wieder gewinnbringend in Szene setzen würden. Heimische Verwurzelung als Erfolgsfaktor Die Verbundenheit zum Verein liegt bei Sänger in der eigenen Biografie begründet. Als gebürtiger Bad Westernkottener spielt er seit Jahren mit seinen besten Freunden zusammen. Der Zusammenhalt geht dabei weit über die eigene Kabine hinaus: „Unsere Mannschaften bestehen seit ich im Herrenbereich spiele, fast aus den gleichen Leuten. Daher sind die Verhältnisse zwischen den Teams sehr gut.“ Das mache es selbstverständlich, auch mal bei der ersten Mannschaft in der Landesliga auszuhelfen, wenn Not am Mann ist. Das Umfeld biete schlichtweg „die besten Voraussetzungen, um sich wohlzufühlen.“