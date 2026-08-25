Zurück zum Ort der letzten Niederlage: TSV Murnau seit 22 Spielen ungeschlagen

Der eigentlich ungelernte Außenverteidiger ist inzwischen die dauerhafte Lösung für den TSV Murnau: Luis Zehetmeier (M.). – Foto: Andreas Mayr

Der TSV Murnau hat seit dem 0:3 in Grünwald am 8. November kein Landesliga-Spiel mehr verloren. Ausgerechnet dort muss der Tabellenführer am Dienstag wieder ran.

Sehr wohl kann er sich für die Zutaten begeistern, die nicht weniger sind als die ganze Identität der Mannschaft. Zunächst brauche man ein hohes Maß an Resilienz, also die Kraft, gegen den Strom zu schwimmen. Haidl blickt bereits auf die Herbstmonate, wenn das Wetter und die Plätze schlechter werden, die Viren ganze Teile eines Teams dezimieren können. „Dann bin ich gespannt, wie wir damit umgehen.“ Der zweite Teil der Rezeptur ist die Breite im Kader. Was haben die Murnauer nicht alles wegstecken müssen in den vergangenen zehn Monaten seit dem bis dato letzten Duell gegen Grünwald. Alle drei Kapitäne verletzten sich, weitere Stammspieler brachen weg. Und doch trieben sie immer neue Leute auf, die das Niveau oben halten.

In Murnau sind sie das Verlieren nicht gewohnt. Vielleicht gerade deshalb sind sie besonders gut darin, sich an ihre Niederlagen zu erinnern. Vom 0:3 in Grünwald am 8. November 2025 sprach man am Samstag häufiger. Jeder wusste noch, wie der Gegner kurzfristig die Partie auf einen Kunstrasen verlegte, der eher einem Hockeyfeld glich. Wie auch das Schuhwerk – die Grünwalder hatten Hallenschuhe dabei – über den Ausgang entschied. Heute lachen die Drachen darüber vor dem erneuten Duell in Grünwald am heutigen Dienstag (19.30 Uhr). Seit jenem kalten Tag im Herbst haben sie kein Spiel mehr in der Landesliga verloren. 22 Mal in Folge punkteten sie. „Ich weiß von der Serie, aber sie interessiert mich nicht“, sagt Trainer Andreas Haidl.

In dieser Saison hat Murnaus Fußball-Werkstatt vor allem Außenverteidiger zu schnitzen. Seit Jahren die Position des Mangels beim TSV. Selbst Phillip Mühlbauer und Tizian Schatto – die beiden Verletzten wie Gesetzten auf den Bahnen – sind Umgeschulte, keine Gelernten. Das muss Zufall sein, meint Haidl. Er sieht’s als seine Pflicht an, dann eben andere Spieler auf den zweiten Bildungsweg zu schicken. „Die Mannschaft gibt es her, dass du kreativ bist.“ Ein kleiner Auszug, wer in dieser oder der vergangenen Saison bereits als ungelernter Außenverteidiger auflief: Jannis Braun, Fabian Heiland, Nico Bierling, Luis Zehetmeier (mittlerweile sogar dauerhaft) und zuletzt sogar Stürmer Maximilian Nebl.

Sie alle eint: Weite Teile der Jugend verbrachten sie im Zentrum. „Da kannst du leichter nach außen wechseln, das trifft bei einigen von uns zu“, erklärt Haidl. Wer gegen Grünwald spielt? Sagt er natürlich nicht, aber die Lösung mit Luis Zehetmeier und Elias Richter (er wurde zuletzt geschont) liegt nahe.

Die Wechselspiele am Wochenende waren kalkuliert. Schließlich stehen schon wieder drei Partien in acht Tagen an. Die nächsten zwei gar gegen Top-Mannschaften, oder zumindest gegen solche, die das sein sollten. Was in Grünwald vor sich geht, kann Haidl nicht einschätzen. Der Kader: „Eigentlich eine Bayernliga-Truppe von den Namen. Wenn die ins Rollen kommen, können die uns sehr wehtun.“ Doch seltsamerweise ähnelt der Favorit einer Nussschale, die auf hoher See hin und her getrieben wird.

Galas wie gegen Aubing (6:1) und Unterföhring (5:1) wechseln sich ab mit Gegentorfluten wie gegen Schwabing (2:6) oder jüngst Freilassing (3:4). „Du weißt nie, was du von denen kriegst.“ Derzeit platziert sich der Titelkandidat auf dem drittletzten Platz, mit sechs Punkten. Zu verwalten hat all das Sebastian Koch, einer von Haidls ehemaligen Schützlingen in Haching.

Und weil der derzeit schon genug Probleme hat, schenkt ihm Haidl wenigstens noch etwas: die Favoritenrolle. Bei Spielern wie Leugner, Hutterer oder Stjepanovic verständlich. Dass der TSV als Tabellenführer nach Grünwald fährt? Geschenkt. Haidl ignoriert die Tabelle schließlich traditionell bis zum zehnten Spieltag. „Ist demnächst rum, dann muss ich ja bald mal hinschauen“, witzelt der Coach.