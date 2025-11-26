SpVgg-Fußballchef Christian Ottl (li.) mit Rückkehrer Florian Wischinski – Foto: Verein

Zurück zum Heimatverein: Wischinski gibt Niederaichbach Ja-Wort Nach drei Jahren beim FC Teisbach wechselt der Vollblutstürmer im Sommer wieder zu seinem Herzensklub Verlinkte Inhalte präsentiert von KK Dingolfing Niederaichb. Maximilian Gauckler Thomas Ellwanger Florian Wischinski

Die fußballerische Zukunft von Florian Wischinski ist geklärt. Der 34-jährige Routinier, der aktuell Co-Spielertrainer beim Landesliga-Neuling FC Teisbach ist, wird in der Spielzeit 2025/2026 wieder für die SpVgg Niederaichbach auflaufen. Der derzeitige Tabellendritte der Kreisklasse Dingolfing ist der Heimatverein von Wischinski, mit dem er zweimal den Sprung in die Bezirksliga schaffte. In der vierthöchsten Amateurklasse glückten dem Angreifer stolze 106 Treffer für den Klub aus dem Landkreis Landshut.

"In Oabo ist in den letzten Jahren von allen Verantwortlichen herausragende Arbeit geleistet worden. Der Fallschirm wurde nach dem Abstieg aus Bezirks- und Kreisliga erfolgreich aufgespannt und ein Umbruch durchgeführt, der schon jetzt sichtbare Früchte trägt. Ich freue mich, nach drei überragenden Jahren in Teisbach wieder heimzukehren und die Entwicklung der jungen Mannschaft weiter voranzutreiben. Natürlich möchte ich auch weiterhin aktiv auf dem Platz einen Beitrag dazu leisten", sagt der Routinier, der bei der Spielvereinigung als spielender Assistenzcoach an die Seite von Chefanweiser Maximilian Gauckler und Co-Trainer Thomas Ellwanger rücken wird.







"Flo wird nach drei Jahren beim FC Teisbach ab der neuen Saison wieder für seinen Heimatverein auflaufen und das Trainergespann als spielender Co-Trainer ergänzen. Die letzten Jahre waren für Flo - sportlich als auch privat - sehr ereignisreich. Der Kontakt ist in der Zwischenzeit nie abgebrochen und wir hatten ihn natürlich auch immer im Blick. Er hat sich beim FC Teisbach sehr gut weiterentwickelt und den nächsten Schritt in seiner Karriere gemacht. Zu erwähnen sind sicherlich die sportlichen Erfolge mit dem Aufstieg in die Landesliga als Höhepunkt. Aus seiner zwischenzeitlich sehr schweren Verletzung hat er sich vorbildlich und stark auf Landesliga-Niveau zurückgekämpft. Das hat imponiert und mentale Stärke bewiesen. Er wird den bereits erfolgreich eingeschlagenen Weg des Umbruchs fortführen und in naher Zukunft dazu beitragen, die Mannschaft und den Verein voranzutreiben und weiterzuentwickeln", gibt Niederaichbachs Sportlicher Leiter Christian Ottl zu Protokoll.







Das künftige Trainergespann der SpVgg Niederaichbach – Foto: Verein









"Ich bin sehr glücklich darüber, dass unsere Planungen bezüglich des Trainergespanns für die Saison 2026/2027 nun abgeschlossen sind. Max Gauckler leistet als Headcoach hervorragende Arbeit und ist auf, sowie neben dem Platz, ein absolutes Vorbild. Er hat sich ohnehin bereits vor längerer Zeit bis 2027 an den Verein gebunden und ist mit Tom Ellwanger, der als Trainer der zweiten Mannschaft agiert, maßgeblich an dem Aufwärtstrend und der tollen Entwicklung im Verein beteiligt. Wir haben uns mit dem Umbruch und der Verjüngung unserer Kader auch ein sehr familiäres Umfeld, mit modernstem Equipment und einer top gepflegten Sportanlage, aufgebaut", verrät Ottl.