Zurück zum eigenen Rhythmus

– Foto: Timo Babic

Zwei Mannschaften, die zuletzt etwas ins Stocken geraten sind, treffen am Samstag an der Olof-Palme-Allee aufeinander. Der BSC Brunsbüttel empfängt um 15 Uhr die SG Nordholm zum fünften Spieltag. Die Gastgeber stehen nach vier Partien mit sechs Punkten und 7:6 Toren auf Rang sieben, Nordholm folgt mit fünf Zählern und 13:14 Treffern auf Platz zwölf.

Zunächst unterlag Brunsbüttel dem TSV Gutheil Lütjenwestedt trotz größerer Spielanteile mit 1:2. Am vergangenen Wochenende folgte im Derby beim SV 86 Blau-Weiss Averlak ein 0:3. Auch dort hatte der BSC mehr Ballbesitz, fand gegen einen tief stehenden Gegner jedoch zu selten klare Lösungen.

Gerade der bisherige Saisonverlauf der Brunsbütteler macht den kommenden Gegner für Stechemesser schwer greifbar. Nach zwei Siegen zum Auftakt kassierte die Mannschaft von Trainer Axel Rohwedder zuletzt zwei Niederlagen in Serie. „Der BSC ist super gestartet, hat dann aber nun, für mich überraschend, zweimal verloren“, ordnet Nordholms Co-Trainer ein.

Stechemesser erwartet am Samstag dennoch keinen verunsicherten Gegner. Vielmehr rechnet er mit einer Mannschaft, „die Fußball spielen möchte“ und strukturiert auftritt. Hinzu kommt aus seiner Sicht ein Umfeld, das spielerischen Fußball begünstigt. Die Anlage an der Olof-Palme-Allee bezeichnet er sogar als „vielleicht beste Anlage in Dithmarschen“.

Nordholm will sich nicht wieder den Rhythmus nehmen lassen

Gerade dieser spielerische Ansatz könnte Nordholm entgegenkommen. Denn beim jüngsten 1:1 gegen den Hohenasper SC hatte sich die SG über weite Strecken schwergetan, ihr eigenes Spiel durchzusetzen.

Schon vor dieser Partie hatte Stechemesser Geduld, hohes Balltempo und saubere Abläufe gegen einen kompakten Gegner eingefordert. Nach dem Abpfiff musste er jedoch einräumen, dass seine Mannschaft nie richtig in ihren Rhythmus gefunden hatte. Nach dem frühen 0:1 durch Meiko Witt gelang Steven Nigel Kriegel zwar schnell der Ausgleich, klare Chancen blieben anschließend aber lange Mangelware.

Erst im zweiten Durchgang wurde Nordholm stärker und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch wiederholt am Hohenasper Torhüter. In der Nachspielzeit musste die SG sogar froh sein, dass der eigene Keeper den Punkt festhielt.

Genau daraus zieht Stechemesser nun eine klare Lehre. „Wir wollen uns dieses Mal, anders als gegen Hohenaspe, nicht so sehr vom Spiel des Gegners beeinflussen lassen, sondern unseren Stiefel spielen“, fordert der Co-Trainer.

Damit soll wieder mehr von jener Mannschaft zu sehen sein, die zuvor beim FC Burg mit 4:1 gewonnen hatte. Dort hatte Nordholm trotz personeller Veränderungen eine gute Ordnung gefunden und seine Möglichkeiten konsequent genutzt. Zwischen dem überzeugenden Auftritt in Burg und dem mühsamen Remis gegen Hohenaspe lag damit zuletzt ein deutlicher Unterschied.

Die Aufgabe in Brunsbüttel schätzt Stechemesser trotzdem höher ein. Auch der BSC habe im Sommer einen Umbruch hinter sich und sei deshalb noch schwierig einzuschätzen. Die Rollen verteilt der Nordholmer Co-Trainer vorsichtig: „Wir gehen als Außenseiter in die Partie.“

Als Vorentscheidung versteht er diese Einschätzung allerdings keineswegs. Dafür habe die bisherige Saison bereits zu viele enge und überraschende Ergebnisse geliefert. „In dieser Kreisliga kann jeder jeden schlagen“, betont Stechemesser.

Für beide Mannschaften geht es deshalb auch darum, wieder eine positivere Richtung einzuschlagen. Brunsbüttel will nach zwei Niederlagen seinen starken Start wieder aufnehmen. Nordholm wiederum möchte nach dem durchwachsenen Heimspiel gegen Hohenaspe zeigen, dass es seinen eigenen Fußball auch gegen einen spielstärkeren Gegner konsequent auf den Platz bringen kann.

Spieldaten: BSC Brunsbüttel – SG Nordholm, Samstag, 29. August 2026, 15 Uhr, 5. Spieltag der Kreisliga Westküste West, Olof-Palme-Allee in Brunsbüttel.