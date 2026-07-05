Zurück zum Aufstiegshelden: Kevin Schumacher verlässt den VfL Nach nur einer Saison endet das Kapitel des Linksverteidigers an der Bremer Brücke. Beim TSV Havelse soll der 28-Jährige erneut eine tragende Rolle übernehmen von red · Heute, 15:41 Uhr · 0 Leser

Kevin Schumacher verlässt den VfL Osnabrück nach nur einem Jahr wieder. Der Linksverteidiger wechselt zum TSV Havelse und kehrt damit zu jenem Verein zurück, mit dem er bereits in der Saison 2020/21 den Aufstieg in die 3. Liga gefeiert hatte.

Der 28-Jährige war im vergangenen Sommer vom F.C. Hansa Rostock an die Bremer Brücke gewechselt und gehörte zum Kader der Osnabrücker Aufstiegs- und Meistermannschaft. Insgesamt absolvierte Schumacher in der vergangenen Saison 17 Pflichtspiele und steuerte dabei eine Torvorlage bei. Während er in der Hinrunde regelmäßig zum Aufgebot zählte, nahm seine Einsatzzeit nach der Winterpause spürbar ab. Einvernehmliche Lösung nach offenen Gesprächen Der Wechsel erfolgte nach Gesprächen über Schumachers sportliche Perspektive beim Zweitliga-Aufsteiger. VfL-Sportdirektor Joe Enochs betonte den respektvollen Umgang zwischen beiden Seiten.

„Wir haben mit Schumi sehr wertschätzende und faire Gespräche in Bezug auf seine Perspektive und mögliche Einsatzzeiten bei uns geführt. Mit dem Interesse des TSV Havelse haben wir uns nun auf die Aufhebung des Vertrages verständigt. Wir danken Schumi für seinen Einsatz für den VfL, er bleibt ein Teil der herausragenden Aufstiegs- und Meistermannschaft“, erklärte Enochs auf der Vereinshomepage. Rückkehr an einen besonderen Ort Für Schumacher bedeutet der Wechsel die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bereits vor fünf Jahren gehörte er zu den prägenden Figuren der Havelser Aufstiegsmannschaft und machte sich insbesondere mit seinem Treffer in der Aufstiegsrelegation gegen Schweinfurt einen Namen.