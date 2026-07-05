Zurück zum Aufstiegshelden: Kevin Schumacher verlässt den VfL

Kevin Schumacher verlässt den VfL Osnabrück nach nur einem Jahr wieder. Der Linksverteidiger wechselt zum TSV Havelse und kehrt damit zu jenem Verein zurück, mit dem er bereits in der Saison 2020/21 den Aufstieg in die 3. Liga gefeiert hatte.
Der 28-Jährige war im vergangenen Sommer vom F.C. Hansa Rostock an die Bremer Brücke gewechselt und gehörte zum Kader der Osnabrücker Aufstiegs- und Meistermannschaft. Insgesamt absolvierte Schumacher in der vergangenen Saison 17 Pflichtspiele und steuerte dabei eine Torvorlage bei. Während er in der Hinrunde regelmäßig zum Aufgebot zählte, nahm seine Einsatzzeit nach der Winterpause spürbar ab.
Der Wechsel erfolgte nach Gesprächen über Schumachers sportliche Perspektive beim Zweitliga-Aufsteiger. VfL-Sportdirektor Joe Enochs betonte den respektvollen Umgang zwischen beiden Seiten.
„Wir haben mit Schumi sehr wertschätzende und faire Gespräche in Bezug auf seine Perspektive und mögliche Einsatzzeiten bei uns geführt. Mit dem Interesse des TSV Havelse haben wir uns nun auf die Aufhebung des Vertrages verständigt. Wir danken Schumi für seinen Einsatz für den VfL, er bleibt ein Teil der herausragenden Aufstiegs- und Meistermannschaft“, erklärte Enochs auf der Vereinshomepage.
Für Schumacher bedeutet der Wechsel die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bereits vor fünf Jahren gehörte er zu den prägenden Figuren der Havelser Aufstiegsmannschaft und machte sich insbesondere mit seinem Treffer in der Aufstiegsrelegation gegen Schweinfurt einen Namen.
Entsprechend groß ist die Freude beim TSV über den Rückkehrer: „Als sich die Möglichkeit auftat, haben wir alles darangesetzt, um Kevin nach Hause zu holen. Seine Fähigkeiten kennt jeder Havelse-Fan nur zu gut. Er wird ein Stützpfeiler der Mannschaft in der kommenden Saison und wir freuen uns sehr über seine Rückkehr.“
Mit dem Wechsel endet für Schumacher das Kapitel an der Bremer Brücke nach nur einer Spielzeit. Beim VfL verabschiedet sich der Außenverteidiger als Teil der Mannschaft, die mit dem Gewinn der Drittligameisterschaft die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt machte. Nun soll er an alter Wirkungsstätte in Havelse erneut zu einer Schlüsselfigur werden.