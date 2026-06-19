Zurück zu Lübbers: SV Rödinghausen holt Ex-Lotte-Kapitän aus Halle

Fatlum Elezi kehrt nach einem Jahr beim Hallescher FC in die Regionalliga West zurück. – Foto: Kerstin Kellner

Binnen zwei 48 Stunden hat Regionalligist SV Rödinghausen seinen vierten von insgesamt nun 14 Neuzugängen präsentiert: Vom Nordost-Regionalligisten Hallescher FC kehrt Fatlum Elezi (27) nach Westfalen zurück und läuft damit ab Sommer wieder unter Fabian Lübbers auf, der bekanntlich von den SF Lotte an den Wiehen wechselt.

Der gebürtige Berliner Elezi wurde bis zur U19 bei Dynamo Dresden ausbildet und wechselte 2017 zum damaligen Regionalligisten Berliner AK. Nach je zwei Jahren beim BAK und Tennis Borussia Berlin, wechselte Elezi 2021 zu RW Erfurt. Ein Jahr später hatte Lübbers Elezi nach Lotte geholt, wo man 2024 gemeinsam die Meisterschaft in der Oberliga Westfalen feierte. Elezi überragte in dieser Spielzeit mit elf Toren und 19 Vorlagen und hatte damit einen maßgeblichen Anteil am Erfolg der Tecklenburger. Nach einem starken 3. Platz in der darauffolgenden Regionalliga-Saison und 18 Scorern in 32 Partien zog es den Spielmacher, der die Elf vom Autobahn-Kreuz auch als Kapitän anführte, im vergangenen Jahr nach Sachsen-Anhalt. Für den HFC, der auf dem 4. Platz die Saison beendete kam der 27-Jährige in 25 Partien zum Einsatz, in denen er zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuern konnte.

„Fatlum ist ein Spieler, der über seine Mentalität, seine Persönlichkeit und sein Verantwortungsbewusstsein vorangeht“, wird Rödinghausens Sportdirektor Leon Huppert in einer Pressemitteilung zitiert. „Er wird ein wichtiger Anker in unserem Zentrum sein und soll innerhalb der Mannschaft eine führende Rolle übernehmen. Mit dem Ball verfügt er über eine hohe Spielintelligenz, bringt immer wieder kreative Lösungen ein und kann unserem Übergangsspiel wichtige Impulse geben. Darüber hinaus sorgt er mit seiner Dynamik und Wucht für Präsenz in den offensiven Räumen und schafft es, Aktionen im letzten Drittel entscheidend anzuschieben. Wir sind daher sehr froh, dass sich Fatlum für den gemeinsamen Weg mit dem SV Rödinghausen entschieden hat.“