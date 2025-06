Daumen hoch - Martin Hauswald ist zurück als Trainer beim SV 09 Arnstadt. – Foto: © SV 09 Arnstadt

Zurück zu Haus(i) Der SV 09 Arnstadt geht mit einem bekannten Gesicht in die kommende Thüringenliga-Saison. Dabei fasst die Sportliche Führung einen Dreijahresplan ins Auge. Verlinkte Inhalte Thüringenliga Arnstadt Martin Hauswald

Früher oder später möchten die Nullneuner in der Thüringenliga wieder oben mitspielen und die Oberliga nochmal in Angriff nehmen. Mit Martin Hauswald kehrt ein alter Bekannter zurück, der bereits mit dem Verein in der fünften Liga agierte.



„Der Kontakt zu Hausi ist nie abgebrochen und wir waren im ständigen Austausch. Irgendwann haben wir eine kleine Chance gesehen, dass wir Martin wieder von einem gemeinsamen Weg überzeugen. Dies ist uns zum Glück gelungen“, sagt Daniel Nehrlich, Sportlicher Leiter beim SV 09. Dieses Amt hat der 38-Jährige am 1. November des letzten Jahres übernommen – ausgerechnet von Martin Hauswald. Nun lotst er den ehemaligen Zweitligaspiele (für Eintracht Braunschweig) zurück an den Obertunk. „Ich hatte verschiedene Anfragen, verschiedene Kontakte von verschiedenen Vereinen und habe natürlich auch die Freizeit genossen. Aber als Fußballer ist es auch irgendwann langweilig am Wochenende. Nachdem bekannt war, dass es mit Deubi nicht weitergeht, kam auch der SV 09 auf mich zu. Die Jungs wissen was sie an mir haben, andersrum weiß ich, was ich in Arnstadt habe“, sagt der 43-Jährige zu seiner Rückkehr.

Sportlicher Leiter Daniel Nehrlich (links) und Präsident Daniel Barth freuen sich über den Rückkehrer auf der Trainerbank. – Foto: © SV 09 Arnstadt

Der SV 09 Arnstadt hat eine Saison mit vielen Auf- und Abs hinter sich. Am Saisonende könnte noch ein versöhnlicher fünfter Platz für die Nullneuner stehen. Dennoch entschied sich der Verein frühzeitig dazu den Vertrag mit René Deubner nach einem Jahr zu beenden. Mit Martin Hauswald präsentierten die Verantwortlichen nun die Wunschlösung als Nachfolger auf der Trainerbank: „Hausi hat einfach das Komplettpaket. Es klingt immer einfach daher gesagt, aber er ist fachlich überragend und unheimlich beliebt bei allen im Verein. Er hat große Erfolge mit dem SV 09 Arnstadt gehabt und da wollen wir in der Zukunft wieder hin“, freut sich Nehrlich auf die Rückkehr. Blickrichtung Oberliga