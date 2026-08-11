Zurück zu den Wurzeln: Till Siemers verstärkt Großensee Nach einem zwischenzeitlichen Aufenthalt in England kehrt Till Siemers zu seinem Heimatverein SSV Großensee zurück. Das Eigengewächs soll nun den Schritt in den Herrenfußball machen und der Offensive zusätzliche Möglichkeiten geben. von MW · Heute, 14:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Verlinkte Inhalte Kreisliga Segeberg Großensee

Manchmal führt ein Fußballweg zurück an den Ort, an dem er begonnen hat. Till Siemers trägt wieder das Trikot des SSV Großensee. Der junge Offensivspieler, der bereits in der Jugend für den Verein spielte, soll künftig zum Kader der ersten Herren gehören.

Nach Angaben des Vereins hatte Siemers Großensee zwischenzeitlich verlassen und einige Zeit in England verbracht. Nun folgt die Rückkehr – und zugleich der nächste sportliche Schritt. Der SSV kündigte den Nachwuchsspieler als Verstärkung für die Offensive an und verspricht sich von ihm neuen Schwung im Angriff. Dass Siemers tatsächlich für den Herrenbereich eingeplant ist, wird auch durch unabhängige Berichte gestützt. In der Saisonplanung des SSV für 2026/27 wird er als einer von neun Spielern aufgeführt, die aus der eigenen A-Jugend in die erste Mannschaft aufrücken. Der Verein setzt damit auffällig stark auf den eigenen Nachwuchs.

Großensee setzt wieder stärker auf den eigenen Nachwuchs Der Transfer passt zu einer Phase des Umbruchs. Nach einer Saison als Spielgemeinschaft mit der FSG Südstormarn tritt Großensee seit diesem Sommer wieder unter eigenem Namen an. In der vergangenen Spielzeit belegte die damalige Spielgemeinschaft als Aufsteiger Rang zehn. Für die neue Saison wurde der Kader deutlich verbreitert, vor allem durch Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Für Trainer Sascha Bartlakowski bedeutet das mehr Auswahl. Neben Siemers schaffen weitere junge Spieler Konkurrenz im Kader. Bartlakowski hatte bereits während der Vorbereitung hervorgehoben, dass die Neuzugänge den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft verstärkten.