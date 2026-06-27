Zurück zu den Wurzeln: Leidemann kehrt zum Aufsteiger zurück Der SC Hemmingen-Westerfeld begrüßt ein bekanntes Gesicht zurück an der Hohen Bünte von red · Heute, 15:57 Uhr · 0 Leser

Mit Karim Leidemann kehrt ein Eigengewächs nach seiner Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 zum Oberliga-Aufsteiger zurück.

Der SC Hemmingen-Westerfeld kann einen weiteren Neuzugang präsentieren – und zugleich einen Rückkehrer. Karim Leidemann trägt künftig wieder das Trikot seines Heimatvereins, bei dem er bereits in jungen Jahren seine ersten fußballerischen Schritte machte. Der heute 19-jährige Defensivspieler wechselte aus der Jugend des SC in das Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96. Dort entwickelte er sich über mehrere Altersklassen hinweg weiter und sammelte wertvolle Erfahrungen im leistungsorientierten Nachwuchsfußball.

Vielseitigkeit als große Stärke Leidemann gilt als flexibel einsetzbarer Defensivspieler. Dank seiner Spielintelligenz, seiner technischen Fähigkeiten und seines ruhigen Aufbauspiels kann er mehrere Positionen in der Abwehr übernehmen. Während seiner Zeit bei Hannover 96 kam er überwiegend auf der Außenverteidigerposition zum Einsatz, verfügt jedoch über die Voraussetzungen, verschiedene Rollen im Defensivverbund auszufüllen. Mit seiner Ausbildung und seinem taktischen Verständnis bringt der Rückkehrer ein spannendes Profil für die Anforderungen der Oberliga mit.