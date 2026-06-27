Zurück zu den Wurzeln: Leidemann kehrt zum Aufsteiger zurück

Mit Karim Leidemann kehrt ein Eigengewächs nach seiner Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 zum Oberliga-Aufsteiger zurück.
Der SC Hemmingen-Westerfeld kann einen weiteren Neuzugang präsentieren – und zugleich einen Rückkehrer. Karim Leidemann trägt künftig wieder das Trikot seines Heimatvereins, bei dem er bereits in jungen Jahren seine ersten fußballerischen Schritte machte.
Der heute 19-jährige Defensivspieler wechselte aus der Jugend des SC in das Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96. Dort entwickelte er sich über mehrere Altersklassen hinweg weiter und sammelte wertvolle Erfahrungen im leistungsorientierten Nachwuchsfußball.
Leidemann gilt als flexibel einsetzbarer Defensivspieler. Dank seiner Spielintelligenz, seiner technischen Fähigkeiten und seines ruhigen Aufbauspiels kann er mehrere Positionen in der Abwehr übernehmen. Während seiner Zeit bei Hannover 96 kam er überwiegend auf der Außenverteidigerposition zum Einsatz, verfügt jedoch über die Voraussetzungen, verschiedene Rollen im Defensivverbund auszufüllen.
Mit seiner Ausbildung und seinem taktischen Verständnis bringt der Rückkehrer ein spannendes Profil für die Anforderungen der Oberliga mit.
Obwohl Leidemann erst 19 Jahre alt ist, sieht der SC Hemmingen-Westerfeld in ihm einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Die Rückkehr an die Hohe Bünte soll ihm die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt im Herrenfußball zu gehen und sich auf Oberliga-Niveau zu etablieren.
Gleichzeitig gewinnt der Aufsteiger einen Spieler zurück, der den Verein bestens kennt und dessen Identifikation mit dem SC bereits seit der Jugend gewachsen ist.
Mit der Verpflichtung von Karim Leidemann setzt der SC Hemmingen-Westerfeld seinen Weg fort, talentierte und hervorragend ausgebildete Spieler an den Verein zu binden. Die Kombination aus eigener Vereinsgeschichte und hochwertiger Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum macht den Defensivallrounder zu einer vielversprechenden Verstärkung für die kommende Saison.