Zurück zu den Wurzeln: Fabio Hausmann kehrt zum FC H/U zurück

Neun Spiele und ein Treffer in der Hinrunde lautet die Ausbeute von Fabio Hausmann bei den Moorteufeln, zu denen er im Sommer wechselte. Zur Rückrunde wird er sich wieder dem FC Hagen/Uthlede anschliessen, mit dem er einst in der Oberliga Niedersachsen spielte. Im Sommer 2017 begann Hausmann seine Herrenkarriere an der Blumenstraße und er blieb dem FC bis zum Sommer 2023 treu. Danach legte er eine einjährige Fußballpause ein. 2024 folgte der Wechsel zum MTV Bokel.

„Der FC Hagen/Uthlede ist mein Heimatverein, hier habe ich das Fußballspielen gelernt. Die Rückkehr an die Blumenstraße bedeutet mir daher sehr viel. Ich habe richtig Lust, und freue mich wieder für meinen Verein auf dem Platz zu stehen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein", berichtet Hausmann auf der Homepage des FC H/U.