Zurück zu den Schleizer Tugenden

Wenn es Punkte für die Schleizer im Kalenderjahr 2025 gab, dann zu Hause. Vor allem das 3:0 vor drei Wochen gegen den SV 09 Arnstadt sollte der Mannschaft um Kapitän Nicky Eichelkraut Mut gegeben haben. Aktuell rangiert der FSV Schleiz auf dem drittletzten Tabellenrang - einem direkten Abstiegsplatz (unabhängig von Rechenspielen in Richtung Oberliga-Auf/Abstieg etc.). In den letzten Wochen mussten die Schleizer einige Mannschaften (Meiningen, Geratal, Bad Frankenhausen, Saalfeld) an sich vorbeiziehen lassen. "Die Rückrunde ist für uns bislang alles andere als optimal verlaufen. Wir hatten mit vielen Verletzungen und krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen, was sich natürlich auf unsere Leistung und Konstanz ausgewirkt hat. Oft mussten wir kurzfristig umstellen oder Spieler auf ungewohnten Positionen einsetzen. Das macht es schwer, richtig in den Rhythmus zu kommen. Trotzdem steckt die Mannschaft den Kopf nicht in den Sand – jeder gibt im Training alles, und wir wollen in den verbleibenden Spielen wieder zeigen, was wirklich in uns steckt", geht der Schleizer Kapitän in die Erklärung.

Der 31-Jährige ist dabei kein Typ, der groß zurückblickt sondern positiv nach vorne schaut. Und so ist er auch optimistisch, dass die Schleizer im Sommer ihre sechste Thüringenliga-Spielzeit in Folge planen können: "Vor allem der ungebrochene Wille und der Ehrgeiz in der Mannschaft stimmt mich optimistisch. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist ein großer Pluspunkt, es gibt keiner auf – jeder kämpft für den anderen und für den Verein. Außerdem haben wir gezeigt, dass wir gegen starke Gegner mithalten können, wenn wir unser Potenzial abrufen. Wir ackern im Training und müssen uns das Quäntchen Glück einfach erarbeiten, um die nötigen Punkte noch einzufahren. Wenn wir diesen Teamgeist und Einsatz weiter auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen und auch nächste Saison in der Thüringenliga spielen", so Eichelkraut.