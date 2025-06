Zurück zu alter Stärke: Tom Loferer kehrt zum SC Vachendorf zurück💚🤍

Innenverteidiger Tom Loferer kehrt nach zwei Jahren in der Bezirks- und Kreisliga beim TSV Teisendorf zum SC Vachendorf zurück.

Nach zwei schwierigeren Jahren und einem Umbruch, will sich der SC Vachendorf wieder im oberen Tabellendrittel etablieren. Für dieses Ziel konnte man zwei altbekannte Gesichter und langjährige Leistungsträger gewinnen.

Loferer, der bereits von 2015 bis 2023 für den SCV spielte, freut sich sehr wieder für den SC Vachendorf auf dem Rasen stehen zu dürfen. „Der Wechsel zurück ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich habe 8 Jahre hier gespielt und bin mit dem Verein von der A-Klasse bis in die Kreisliga aufgestiegen. Ich habe mich hier immer wohl gefühlt und habe natürlich nach wie vor sehr viele Spezln in der aktuellen Mannschaft.“

Auf die Ziele für die kommende Saison in der Kreisklasse angesprochen, antwortete der 32-Jährige:“Vorrangig einfach Spaß am kicken haben. Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung dazu beitragen kann mit der Mannschaft wieder ein paar Tabellenplätze nach vorne zu rutschen, denn das Potential ist aus meiner Sicht auf jeden Fall da.“

SCV-Urgestein Georg Klauser war hingegen trotz Karriereende vor zwei Jahren immer wieder aushilfsweise aufgelaufen. Nun stößt er offiziell wieder zur Mannschaft.

Auf die Frage wie es zum Rücktritt vom Rücktritt kam, antwortete Klauser: „Ganz einfach…Ich kann nicht ohne. Fußball ist für mich alles. Ich liebe diesen Verein, die Mannschaftskollegen, das Spiel.“ Und auch seine Ziele, hat der 36-Jährige klar im Blick. „Ich will der Mannschaft helfen wieder vorne mitspielen zu können, indem ich immer alles gebe und versuche viele Tore zu schießen und dann wird man sehen, was am Ende dabei rauskommt.“

Mit Loferers und Klausers Rückkehr gewinnt der SC Vachendorf nicht nur einen erfahrenen Abwehrspieler und einen Torgaranten zurück, sondern auch zwei vertraute Führungspersönlichkeiten, die dem Team wieder Stabilität verleihen sollen. Trainer Martin Meier freut dies besonders: „Ich freue mich sehr, dass die zwei bewährten Spieler wieder im Team sind. Mit dieser Mischung aus Führungsspielern und jungen Kräften denke ich, dass wir einen soliden und ansprechenden Fußball spielen können.

Unsere Ziele für die kommende Saison sind Leistungsschwankungen zu minimieren, weniger Gegentore zu kassieren und keine Gedanken mehr an einen Abstieg haben zu müssen.“ -so der Trainer.