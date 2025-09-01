Zurück zu alter Stärke

Von Beginn an merkte man der Rauch/Hofmann-Elf an, wer an diesem Tag den Platz als Sieger verlassen wollte. Bereits nach vier Minuten ergab sich für Leon Gentsch die Riesenchance zum 1:0, doch dieser scheiterte allein auf den Hüter zulaufend aus Nahdistanz. Wenig später war ein Lochmann-Abschluss zu zentral angesetzt (7.). Nach einem hohen Ballgewinn im gegnerischen 16er kam Gabor Vass mit seinem schwächeren rechten Fuß zum Abschluss, doch dieser war nicht präzise genug, um den Hüter zu überwinden (9.). Sechzig Sekunden später zappelte der Ball aus Schmöllner Sicht endlich im Jenaer Netz. Nach einem schnellen Konter legte Leon Gentsch uneigennützig quer und Leon Schulze bedankte sich mit dem 1:0. Wenig später bediente abermals Leon Gentsch Leon Schulze. Doch diesmal ging der Ball am langen Eck vorbei (17.). Eric Lochmann besorgte in der 22. Minute das 2:0, nachdem der Ball mit viel Effet vor dem Jenaer Hüter aufsprang. Nach schöner Kombination wurde Alex Korent auf rechts freigespielt, doch seine Eingabe wurde kurz vor dem einschussbereiten Leon Gentsch geklärt (23.). Auf der Gegenseite fiel der Jenaer Anschlusstreffer. Ein Ball in die Tiefe konnte nicht verhindert werden, Carlo Höhn tauchte plötzlich frei vor Richard Klaus auf und spitzelte den Ball ins Tor. Unbeeindruckt vom Anschlusstreffer der Gäste stellte Eric Lochmann in der 26. Minute mit einem Traumfreistoß aus gut 30 Metern exakt in den Winkel auf 3:1 und stellte somit den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Die Schmöllner Mannschaft hatte aber noch nicht genug und erhöhte in der 36. Minute gar auf 4:1. Die Vorlage von Eric Lochmann legte Leon Schulze ins kurze Eck. Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte Alexander Korent, dessen abgerutschte Flanke auf der Lattenoberkante landete.

Im zweiten Durchgang ergab sich für Leon Schulze früh die Chance zum 5:1, doch sein Abschluss aus guter Position war eindeutig zu hoch angesetzt (47.). Jena wurde jetzt aktiver und der SVS war nicht mehr ganz so dominant, wie im ersten Durchgang. Ein daraus resultierender Eckball konnte zunächst geklärt werden, doch der zweite Ball klatschte – aus Schmöllner Sicht – glücklicherweise nur an den Querbalken (51.). Bei einem weiteren Eckball stieg ein Jenaer Spieler am höchsten, doch Richard Klaus war auf dem Posten und verhinderte das mögliche 4:2 (54.). Fünf Minuten später schwächten sich die Gäste selbst, als der Jenaer Sebastian Teubert eine rote Karte nach Foulspiel erhielt und sein Team nun die Partie in Unterzahl beenden musste. Alexander Korent verpasste in der 64. Minute mit seinem Abschluss das 5:1, welches fünf Minuten später allerdings Leon Gentsch vorbehalten war. Die Korent-Eingabe von rechts konnte der in letzter Zeit glücklose Stürmer mit Übersicht sicher verwandeln. Das halbe Dutzend machte ebenfalls Leon Gentsch in der 87. Minute voll, als er zum Alleingang ansetzte und mit links ins lange Eck abschloss.