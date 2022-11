Zurück zu alter Stärke? Heeslinger SC setzt im Flutlichtspiel am heutigen Freitag gegen HSC Hannover voll auf Sieg

„Wir haben unseren nächsten Gegner jetzt mehrfach beobachtet und sind gewarnt. Der aktuelle zwölfte Tabellenplatz sagt gar nichts aus. Die Mannschaft ist weitaus stärker als es die Platzierung aussagt. Hannover hat eine Reihe von Spielern in seinen Reihen, die schon höher gespielt haben. Wir werden am Freitagabend eine Truppe erleben, die durch individuelle Stärke und ein sehr gutes Passspiel zu überzeugen weiß. Ich bin mir sicher, dass uns eine schwere Aufgabe erwartet“, schätzt Sebastian Sautner die Ausgangsposition für sein Team ein.

Drei Punkte sind das klare Ziel

Von den Stärken der Hannoveraner ist man zwar gewarnt, doch beeindrucken lassen will man sich nicht. „Wir wissen um unsere Stärken und werden deshalb alles daran setzen, alle Punkte in Heeslingen zu behalten. Und selbst wenn wir am Freitag vielleicht nicht unbedingt den schönsten Fußball zeigen können, so wollen wir in jedem Fall effektiv agieren und als Sieger vom Platz gehen“, lautet die klare Ansage vor dem Spiel.