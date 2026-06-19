Zurück, wo man hinwollte: YF schreibt das nächste Kapitel Vor dem Comeback in der Promotion League von Marco Huber · Heute, 10:27 Uhr · 0 Leser

Es ist vollbracht: Die YF-Akteure und Anhänger freuen sich über Aufstieg. – Foto: Sevi Schiegg/stadionlinse

YF Juventus ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Die Stadtzürcher sind nach einer eindrucksvollen Saison und dem Durchsetzungswillen in den Playoffs zurück in der dritthöchsten Spielklasse.

Im Prinzip war es ein Aufstieg mit Ansage. Zu Saisonbeginn galt YF Juventus als Top-Favorit auf den Aufstieg in die Promotion League. Diesem Druck von aussen hielt die Mannschaft stand. Mit einem Kader mit enormer Qualität dominierte das Team die Konkurrenz in der Gruppe 3 der 1. Liga phasenweise, holte 73 Punkte und bereitete so den Weg für den Aufstieg. Weitere Fotos von Langenthal - YF Juventus

In der ersten Runde der Aufstiegs-Playoffs behauptete sich YF in einem Nervenkrimi gegen Courtételle. Gegen die Jurassier erzwang YF im Rückspiel auf dem Juchhof eine Verlängerung und setzte schliesslich durch. Im alles entscheidenden Duell trafen die Zürcher dann auf Langenthal. Gegen die Oberaargauer stand YF nach einer 1:2-Heim-Niederlage unter Druck, drehte dieses Playoff-Duell mit einem klaren 4:1-Sieg auswärts und tütete den Aufstieg endgültig ein.

«Wir haben unser gesetztes Ziel erreicht, im dritten Anlauf hat es endlich geklappt», sagt Co-Trainer Sebastian Bauert zur Rückkehr in die dritthöchste Spielklasse nach dreijähriger Absenz. Spielerische Klasse und Mentalität Am Ende der Saison 2022/2023 war YF aus der Promotion League abgestiegen. Nun soll in dieser Liga ein neues Kapitel beginnen respektive eine Erfolgsgeschichte weitergeführt werden. Dafür muss YF so weitermachen wie in der abgelaufenen Saison in der 1. Liga inklusive der Playoffs. Das Team hat über die gesamte Saison spielerische Klasse, Reife und Mentalität bewiesen. YF verfügte dabei nicht nur über eine starke erste Elf, sondern auch über eine ebenwürdige Bank. «Die Breite im Kader hat uns sicher geholfen», sagt Sebastian Bauert. Ehrenpräsident und Sportchef Piero Bauert fügt lobende Worte hinzu: «Diese Mannschaft hat einen enormen Zusammenhalt und darüber hinaus natürlich einen hervorragenden Trainer.» Der Aufstieg in die Promotion League sei nicht zuletzt ganz klar das Verdienst des Trainers. Ein Trainer mit viel Profi-Erfahrung Nzuzi Toko ist bei YF vom Assistenztrainer zum Cheftrainer aufgestiegen. Er stammt selber aus dem Nachwuchs von YF Juventus, bevor er dann beim Grasshopper Club Zürich Profi wurde. In seiner Laufbahn war Toko auch in England, der Türkei, Saudi-Arabien, Schweden und Deutschland unter Vertrag, machte 13 Länderspiele für die Schweizer U21 und absolvierte 7 Länderspiele für die Nationalmannschaft der Demokratische Republik Kongo.

Nzuzi Toko führte das Team in der Aufstiegssaison. – Foto: Sevi Schiegg/stadionlinse

«Er bringt sehr viel Erfahrung mit, davon können wir viel profitieren», sagt Sebastian Bauert, der zusammen mit ex-Profi Guy-Roger Eschmann als Assistenztrainer fungiert. Bauert stellt indes auch klar. «Bei uns gilt stets das Leistungsprinzip. Es spielt, wer Leistung bringt und nicht wer einen klangvollen Namen hat.» Fokus auf punktuelle Verstärkungen Beim Staff laufen indes natürlich bereits die Vorbereitungen auf die neue Saison. Die Aufstiegsmannschaft bleibt grossmehrheitlich zusammen. Einige wenige Abgänge wird es geben. «Wir brauchen sicherlich noch etwas mehr Breite im Kader», sagt Sportchef Piero Bauert, der die Mannschaft gemeinsam mit Cheftrainer Nzuzi Toko zusammenstellt.