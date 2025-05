Zurück von Greuther Fürth: Talent läuft wieder für die Kickers auf

Die Würzburger Kickers freuen sich über die Rückkehr von Cherif Cisse. Er wechselt von der SpVgg Greuther Fürth zurück an den Dallenberg. Der 18-jährige Offensivspieler war in den vergangenen zwei Jahren für die Fürther U19 aktiv, nachdem er zuvor sämtliche Altersklassen im Nachwuchsbereich der Kickers durchlief.

Cisse gilt als technisch versierter und torgefährlicher Spieler, der in den letzten Jahren konstant an seinem Spiel gearbeitet und sich auf höchstem Jugendniveau bewiesen hat. Mit seiner Rückkehr gewinnt die Mannschaft um Cheftrainer Marc Reitmaier nicht nur an Qualität, sondern auch an Identifikation mit dem Verein.

"Ich freue mich riesig, wieder bei den Kickers zu sein", sagt Cherif Cisse. "Würzburg ist meine Heimat, ich kenne den Verein seit meiner Kindheit. Jetzt wieder hier auf dem Platz zu stehen und alles für die Kickers zu geben, bedeutet mir viel."