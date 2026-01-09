Zurück ohne Tamtam

Nach zwei Jahren beim SV Bawinkel ist Thomas Hessel seit dem 01. Juli 2025 zurück als Trainer des SV Dalum. In einer Saison des Umbruchs führt er die Dalumer bislang souverän durch die Kreisliga Süd-Mitte. Im FuPa-Interview spricht Thomas über seine Rückkehr, die starke Hinrunde und die Ziele für den weiteren Saisonverlauf.

Thomas: Erstmal muss ich sagen, das ich gerne in Bawinkel geblieben wäre. Eine tolle Mannschaft, ein toller Verein! Meine Gründe waren glaube ich aber für viele vor Ort verständlich. Dann war es mit Dalum so, das man sehr kurzfristig nach dem Trainerwechsel im April einen Trainer gesucht hat. Nachdem Norbert Koers dann verzichtet hatte, wollte ich in dieser Situation dann dem Verein helfen. Gerade aufgrund von diversen Wechseln einiger Leistungsträger war es auch wichtig, das es jemand macht der den Verein, aber auch diverse Spieler kannte. Die Eingewöhnung war da sicher für mich leichter als für jemanden der neu angefangen wäre und vorher nichts mit dem Verein zu tun hatte.

FuPa: Thomas, nach zwei Jahren beim SV Bawinkel und dem direkten Aufstieg in die Bezirksliga bist du seit dem 01.07.2025 wieder Trainer des SV Dalum. Was hat letztlich den Ausschlag für deine Rückkehr gegeben?

Thomas: Da gibt es sicherlich viele, möchte ich aber nicht großartig hier kommentieren, da ich nicht bei jeder Sache zu 100% Bescheid weiß. Es liegt aber nicht immer nur am Trainer, sondern auch das Umfeld muss passen.

FuPa: Der SV Dalum spielte in der vergangenen Saison noch in der Emslandliga und ist nun eine Klasse tiefer unterwegs. Was waren aus deiner Sicht die Hauptgründe für den Abstieg?

FuPa: In der Kreisliga Süd-Mitte überwintert ihr auf Tabellenplatz 1, mit satten acht Punkten Vorsprung. Hat dich diese Dominanz selbst überrascht?

Thomas: Ja vor allen Dingen diese Konstanz ist bisher sehr beeindruckend. Diese Spannung in jedem Spiel auf den Platz zu bekommen ist schon sehr gut bisher von uns, aber auch von den anderen drei Mannschaften da oben die ja auch nicht viele Punkte abgegeben haben.

FuPa: Beim 3:3 gegen BV Clusorth-Bramhar habt ihr erstmals Punkte liegen lassen, ansonsten alles gewonnen. War dieses Spiel eher ein Warnsignal oder sogar hilfreich für die weitere Entwicklung?

Thomas: Weder noch! Das war ein richtig gutes Spiel von zwei guten Mannschaften. Ich glaub das wir bis zur 85. Minute verdient mit 3:1 in Führung waren. Beim 3:2 hebt eine Liga höher jeder Linienrichter die Fahne. Beim 3:3 gibt es eine Standardsituation die wir nicht nur zu kurz klären sondern auch noch vor die Füße von Jonas Griep. Das lässt der sich halt auch nicht nehmen. Dann muss man auch mal mit einem Punkt leben.

FuPa: Im Pokal war erst im Elfmeterschießen gegen den SV Germania Thuine in Runde drei Schluss. Wie sehr schmerzt dieses Aus oder lag der Fokus von Beginn an klar auf der Liga?

Thomas: Das schmerzt sicherlich aber ist auch kein Beinbruch. An dem Tag waren einige Spieler angeschlagen oder überhaupt nicht einsatzbereit. Dann stellst du halt anders auf und diverse Abläufe sind nicht so wie diese sein sollten. Dann lief bis zur 70.Minute zu wenig zusammen und in den letzten zwanzig Minuten erspielst du Dir nach den Wechseln einige gute Tormöglichkeiten ohne zum Erfolg zu kommen. Das Spiel ist 0:0 ausgegangen und dann verlierst du im Elfmeterschießen.

FuPa: Was macht diese Dalumer Mannschaft in dieser Saison so besonders, ist es eher die Qualität, die Mentalität oder die mannschaftliche Geschlossenheit?

Thomas: Ein Mix aus allem! Du brauchst immer Qualität in irgendeiner Form um oben dabei zu sein. Mentalität und eine gute Stimmung in der Mannschaft helfen. Du brauchst aber auch Spieler die vorangehen und die auch für die gewisse Ordnung und Stimmung auf dem Platz sorgen.

FuPa: Wo unterscheidet sich deine Arbeit heute von deiner ersten Zeit in Dalum und welche Erfahrungen aus Bawinkel helfen dir jetzt besonders?

Thomas: Damals war es so, das ein Großteil der Jungs wirklich gerade aus der A-Jugend rausgekommen ist und nur wenige erfahrende Spieler dabei waren. Nach den ersten beiden Spielen mit einer Tordifferenz von 0:7 hatten wir Befürchtungen in die zweite Kreisklasse abzusteigen. Die Entwicklung war dann aber sehr gut in den Jahren, gekrönt sicherlich mit dem Aufstieg zu Corona-Zeiten und dem Abschluss mit dem 7.Platz in der Emslandliga. Damals waren viele Jungs gerade erst im Herrenbereich jetzt sind diese schon ein wenig länger dabei und es rücken nur noch vereinzelt Jungs nach die gleich in der Startelf stehen. Für die Jugendspieler ist es im Moment nicht so leicht in die erste Elf zu kommen als es damals gewesen ist, weil man da keine anderen Jungs hatte. Diese Jungs müssen jetzt mehr Gas geben, sich entwickeln aber zusätzlich auch Geduld mitbringen. Meine Zeit in Bawinkel hilft auf jeden Fall im Bezug das man wieder neue Charaktere kennengelernt hat und die Spiele in der Bezirksliga sicherlich wieder mehr Erfahrung gebracht haben. Einige Elemente haben wir sicherlich auch im taktischen Bereich umgesetzt.

FuPa: Mit der Tabellenführung wächst automatisch der Druck. Wie gehst du mit den hohen Erwartungen im Umfeld um und wie vermittelst du das der Mannschaft?

Thomas: Wir haben überhaupt keinen Druck. Mit dieser Saison hat niemand vorher rechnen können. Wir wollen einfach mit der richtigen Einstellung und dem nötigen Spaß in die Spiele gehen und dann auch möglichst gewinnen.

FuPa: Zur 100-Jahr-Feier wieder in der Emslandliga zu spielen, wäre ein perfektes Szenario. Wie hältst du die Spannung und Einstellung hoch, damit dieses Ziel nicht zur Belastung wird?

Thomas: Die 100-Jahr Feier ist kein zusätzlicher Druck sondern vielleicht ein kleiner zusätzlicher Anreiz. Die Veranstaltungen hierzu sind ja auf das ganze Jahr verteilt so das einiges sogar noch vor dem Start in die Rückserie startet.

FuPa: Was muss in der Rückrunde passieren, damit der SV Dalum am Saisonende tatsächlich wieder den Aufstieg feiern kann?

Thomas: Weiterhin möglichst jedes Spiel gewinnen. Die anderen drei Konkurrenten werden sicherlich alles dafür tun um oben dran zu bleiben. Da wir gerade noch 2x gegen Altenlingen 2 spielen müssen, ist das Ding auch lange noch nicht durch und kann bis zum letzten Spieltag offen bleiben. Wir sollten also möglichst vom Verletzungspech verschont bleiben und jedes Spiel wieder mit demselben Fokus wie in der Hinserie angehen.

FuPa: Vielen Dank, Thomas, für das offene, ehrliche und angenehme Gespräch. Für die Rückrunde und den weiteren Saisonverlauf wünsche ich dir und dem SV Dalum viel Erfolg.

