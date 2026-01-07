Zurück ohne Tamtam Dalum, Hessel und die angenehme Ruhe an der Spitze

Ich weiß, wir sind alle ein bisschen neugierig, aber Geduld ist die erste Tugend in der Winterpause. Das große FuPa-Interview mit Thomas Hessel gibt’s am Freitag, 09.01.2026 um 9:00 Uhr. Bis dahin: Durchatmen, Kaffee bereitstellen und Vorfreude genießen!

Facebook fühlt sich an wie Altherren-Liga auf schwerem Boden, Instagram ist eher wie ein ausverkauftes Derby: Gedränge, Geschubse, kaum Platz zum Atmen und ständig hängt dir jemand am Trikot.

Aber du willst trotzdem wissen, was im Emsländer Amateurfußball und darüber hinaus so los ist? Wer stolpert, wer zaubert, wer Geschichten schreibt, die sonst keiner erzählt?

Dann denk wie ein schlauer Sechser: keine Harakiri-Dribblings, kein Stress - spiel den einfachen, genialen Pass.