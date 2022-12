Zurück nach Steinbach-Hallenberg Nach nur einem halben Jahr bei der SpVgg Geratal kehrt Paul Endter zum FC Steinbach-Hallenberg zurück.

Damit geht es für ihn im Bezug auf die Spielklasse ein Regal tiefer und künftig kickt der ehemalige Wintersportler wieder in der Landesklasse 3. Sein Studium beanspruche in zeitlich sehr, sagt er im FuPa-Gespräch. Für Geratal bestritt Endter im letzten halben Jahr lediglich sieben Pflichtspiele (1 Tor). Eines davon übrigens gegen seinen ehemaligen (und nun wieder neuen) Club, den FC Steinbach-Hallenberg. Beim Pokalspiel unterlag er mit Geratal im Elfmeterschießen.

Steinbach-Hallenbergs Trainer Robert Teske freut sich, dass mit Endter die Optionen im Kader wachsen, denn speziell in der Breite war die Situation immer wieder angespannt in dieser Hinrunde. "Natürlich sind wir froh mit ihm im Winter eine Verstärkung zu bekommen. Er ist ja ein "alter" Bekannter, das heißt wir kennen ihn, kennen seine Stärken und Schwächen. Seine herausragenden Stärken liegen im athletischen Bereich. Seine Schnelligkeit, seine konditionellen Fähigkeiten insgesamt. Er ist kopfballstark, hat eine enorme Sprungkraft und kann über ein komplettes Spiel Gas geben. Deshalb wird er sicherlich auch wieder auf dem Flügel spielen. Er kann sowohl als Außenverteidiger agieren, als auch im Mittelfeld. Er ist abschlussstark, hat einen guten Schuss. An der Präzision müssen wir noch ein bisschen arbeiten. An seiner Technik insgesamt und auch im taktischen Bereich kann er sicherlich noch Fortschritte machen, hat er auch schon in den letzten Jahren", so Coach Robert Teske zu seinem Neuzugang.

Langzeitverletzter kehrt zurück