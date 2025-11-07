Zurück nach Rücktritt: Meik Bodden übernimmt in Lintfort

Somit ist Meik Bodden gleichzeitig Vor- und Nachgänger von Mohamed El Mimouni, dessen Abgang vom 1. FC Lintfort unter der Woche publik gemacht wurde . Erst im März diesen Jahres gab Bodden seinen Rücktritt vom Cheftrainerposten bekannt.

Eine Hoffnung, die sich erfüllen sollte. Beinahe acht Monate später übernimmt Bodden nun ein größtenteils altbekanntes Team aus dem beruhigenden Mittelfeld und darf sich gleich auf ein hochinteressantes Kreisderby mit dem SV Scherpenberg freuen.

Seine Entscheidung begründete er damals mit den Worten: „Ich bin fest davon überzeugt, durch diesen Schritt den Weg zum Klassenerhalt frei zu machen.“

Die zwischenzeitliche Schaffenspause scheint dem 38-Jährigen neue Kräfte verliehen zu haben: "Ich bin wieder fit und bereit. Die Pause und eine Selbstreflexion nach meinem Rückzug haben mir wirklich gut getan. Und die Aufgabe ist natürlich sehr reizvoll", sagte Bodden gegenüber der NRZ. "Ich habe keine Lintfort-Spiele in dieser Saison live gesehen. Und ich hatte auch bis vor wenigen Tagen nicht damit gerechnet, dass ich gegen Scherpenberg plötzlich für Lintfort im Blickpunkt stehen würde.

Besonderes Debüt: Derby gegen Scherpenberg

So wird der allseits bekannte Trainereffekt gegen die so stark aufspielenden Scherpenberger direkt auf die Probe gestellt. Der Kreisrivale brillierte seit dem Trainerwechsel von Christian Mikolajczak zu Sven Schützek mit sechs Ligasiegen in Folge und nähert sich somit Woche für Woche der Tabellenspitze.

Mit einem altbekannten Gesicht an der Seitenlinie bekommt das ohnehin schon brisante Lokalduell also noch eine zusätzliche Würze. Anstoß ist am Sonntag (15 Uhr) in der Sportanlage am Volkspark.

