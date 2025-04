Zurück nach Osterhofen: Keeper Röckl verlässt SVS

Sportlich wird es für die SpVgg Osterhofen immer schwieriger, den Abstieg aus der Bezirksliga noch abzuwenden, doch unabhängig davon basteln sich die Herzogstädter einen schlagkräftige Truppe zusammen. Neuester Coup ist die Verpflichtung von Torhüter Philipp Röckl , der vom SV Schalding-Heininng zurück zu seinem Heimatverein wechselt. Der 20-Jährige kam in der aktuellen Spielzeit zu 18 Bayernliga-Einsätzen, war zuletzt aber nicht mehr erste Wahl.

"Wir hatten sehr gute Gespräche und sind sehr stolz, dass sich Philipp für uns entschieden hat. Er ist ein junger, talentierter Keeper, der viel Potenzial in sich hat. Seine positive Art, an Dinge heranzugehen, hat mich sehr beeindruckt. Durch diesen Transfer kann man erkennen, dass junge Kicker Potenzial sehen, in Osterhofen wieder etwas zu entwickeln. Es ist uns sehr wichtig, junge hungrige Spieler aus der Region zu verpflichten", gibt Osterhofens Sportdirektor Marco Dellnitz zu Protokoll.