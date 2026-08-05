Zurück nach 4.088 Tagen

Und nun gelang im Sommer nach einem 2:0-Erfolg in der Relegation gegen Visselhövede der lang ersehnte Wiederaufstieg in die Kreisliga. "Endlich", so Trainer Blicharski. "Darauf haben wir so lange hingearbeitet."

Genau 4.088 Tage ist es her, da spielte die Viktoria aus Oldendorf zuletzt in der Kreisliga. Am 30. Mail 2015 schlugen die Oldendorfer Groß Meckelsen mit 4:3. Damals schon dabei - wohlgemerkt als Spieler - der heutige Trainer Jörg Blicharski und sein Co-Trainer Alexander Eiswirth sowie Fabian Mindermann.

In den beiden Vorjahren waren die Oldendorfer zweimal knapp gescheitert. "Da sind wir in den entscheidenden Momenten noch über unsere eigenen Beine gestolpert", so der Oldendorfer Trainer. "Aber die Mannschaft ist über die Jahre reifer geworden und hat sich den Aufstieg einfach verdient."

Die höchste Spielklasse des Kreises, sie ist für die Oldendorfer ein unbekanntes Terrain. "Abenteuer Kreisliga", so nennt es Trainer Blicharski. "So gut wie keiner von uns hat ja in dieser Liga schon mal gespielt. Aber ich denke schon, wir können da - das haben die Pokalspiele der vergangenen Jahre gezeigt - auf jeden Fall mithalten, spielerisch, aber auch mental."

Ganz wichtig sei, so der Oldendorfer Trainer, der Saisonstart. "Wir müssen möglichst schnell in der Liga ankommen. Dazu müssten wir schon zu Saisonbeginn einige Punkte holen", so der Viktoria-Trainer, dessen Team am Sonntag im ersten Punktspiel in Selsingen gastiert.